"Es su función investigarnos y nosotros a él": representante del Pacto Histórico a magistrado Farfán

El magistrado Francisco Farfán de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación que involucra a miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Al igual, el magistrado, que se declaró impedido, esta siendo investigado por filtrar información del caso Gnecco.

Las acusaciones en contra de Farfán surgieron tras una denuncia publicada por Noticias Caracol, que planteó la posibilidad de que el magistrado hubiera alertado a Cielo Gnecco. En respuesta a esta situación, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Jorge Alejandro Ocampo, recibió la notificación de la investigación por parte del magistrado, junto a Carlos Cuenca.

Ante la noticia, el representante Jorge Alejandro Ocampo se pronunció sobre la decisión del magistrado de declararse impedido en el caso y sobre la investigación que se abrió en su contra en Mañanas Blu con Néstor Morales.

"Yo aplaudo la decisión de declararse impedido porque, aunque él por causal, aún no está impedido y nosotros tampoco. No estamos vinculados formalmente a un proceso ni él. Me parece que es lo mejor, porque un magistrado es una persona importante en el país y el caso se ha vuelto muy mediático", dijo el representante Ocampo.

Además, compartió su sorpresa por la llegada de la carta que anunciaba la investigación a los miembros de la Comisión de Acusaciones. “Claro que nos sorprendió y no de buena manera”, dijo.

“Es su función investigarnos y nosotros a él. Yo aplaudo la decisión de declararse impedido (...) Queda muy maluco empezar a calificar la intencionalidad de los magistrados sobre una persona", aseguró en Mañanas Blu.

El representante del Pacto Histórico resaltó la importancia de no calificar la intencionalidad de los magistrados en relación a una persona y subrayó que la mejor opción en esta situación era que el magistrado se declarara impedido.

Vea la entrevista completa: