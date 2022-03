“¡Eso es un atracadero, ábrase de ahí!”: fatídico audio de taxista a colega asesinado por ladrón

De manera trágicamente premonitoria, un taxista advirtió a un colega para que no aceptara una carrera en el barrio Juan Pablo II de Ciudad Bolívar, donde lamentablemente perdió la vida, al parecer, a manos de un ladrón.

BLU Radio conoció los audios premonitorios, que dan cuenta de la peligrosidad del sector. No obstante las advertencias, la víctima hizo caso omiso y cayó en la trampa.

“No sé que hacer, hay un man que dice que entre, que la mamá, que entre al parqueadero por la de debajo de Juan Pablo, no sé qué hacer”, dijo la víctima.

“¿Le está diciendo que por la del parqueadero al fondo arriba?, eso es un atracadero, a mí el otro día me la hicieron. No vaya a entrar. Ábrase de ahí. Eso suerte. Si el asesor lo llama diga, eso es una olla, un callejón sin salida, yo qué me voy a meter. Sálgase de ahí. Usted si es bruto, para qué se mete, deje de ser tan hambriento”, le respondió.

“Es severo ñero, ya me metí”, fueron las últimas palabras del taxista.

De acuerdo con testigos, quienes pidieron el servicio eran dos delincuentes que pretendían atracarlo.

Según versiones extraoficiales, los delincuentes intentaron robarlo, pero el conductor se resistió, ante lo cual fue asesinado. Lo que tienen claro de momento las autoridades es la forma en que se cometió el homicidio, puesto que no había heridas ni de disparos ni arma blanca.

La víctima fue identificada como Jhon Fredy Quiceno López, quien llevaba tres años conduciendo su taxi.