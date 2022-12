Estos serían los puntos del acuerdo para superar corrupción en la justicia

BLU Radio conoció las conclusiones de la reunión que sostuvo el presidente Juan Manuel Santos y los presidentes de las altas cortes, con propuestas para superar la corrupción en la justicia.



Este acuerdo es en gran parte resultado de la cumbre judicial de San Juan de Pasto, que culminó este miércoles 27 de septiembre.



Como medidas que serán implementadas inmediatamente, que no implican reformas en la ley, se acordaron cambios a los reglamentos internos y los códigos de ética de las altas cortes.



Otro acuerdo: Que funcione lo que ya está: Fiscalía para los no aforados y la Cámara de Representantes, para los aforados; la Fiscalía y la Procuraduría, se comprometieron a apoyar de manera inmediata y eficaz a la Cámara de Representantes para el desarrollo de las investigaciones y para la práctica de pruebas.



Hay un plazo acordado muy importante y es que en diciembre de este año, cada alto tribunal dispondrá todo para tener resultados concretos y se sabrá toda la verdad de lo ocurrido en la Rama judicial.



Se acordaron también medidas estructurales como modificar los estudios de derecho y en particular, mayores controles a las facultades de derecho "de garaje", así como requisitos más exigentes para ejercer la profesión, como por ejemplo un examen de Estado.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.