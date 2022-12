Estos son los procesos pendientes del magistrado Jorge Pretelt

El magistrado Jorge Pretelt se convirtió en el primer aforado declarado indigno por parte de la Comisión de Acusaciones, lo que conlleva a que debe dejar su puesto en la Corte Constitucional, y además compulsaron copias para que la Corte Suprema de Justicia adelante el juicio en su contra.

La decisión es histórica pues Pretelt hasta hace poco no solo era uno de los magistrados más respetados, sino también alcanzó a liderar el alto tribunal. (Lea también: Senado suspendió al magistrado Jorge Pretelt ).

Aunque con la decisión se cree terminaron los problemas para el magistrado, la verdadera historia es que los procesos penales apenas comienzan pues el magistrado ahora no solo deberá enfrentar un juicio por la polémica tutela de Fidupetrol, sino que le aguardan cinco procesos más que la Fiscalía adelantó en su contra y ya fueron remitidos a la Comisión de Acusación.

Estos son los otros procesos que enfrenta Pretelt y el estado en qué se encuentran:

El despojo de tierras

En el expediente enviado por la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones se revela que el magistrado Jorge Pretelt tiene las fincas La Bonga de 26 hectáreas, Dos Bocas de 42 hectáreas y Berlín de 62 hectáreas.

Precisamente por las tierras de Alto Bonito y La Corona, fue llamada a interrogatorio la procuradora delegada Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado. ¿En qué va este proceso?

Fuentes de la Fiscalía le revelaron a Blu Radio que a la fecha investigadores del CTI trabajan con ingenieros del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para determinar el valor real de las propiedades en el momento en que se efectuó la venta.

"Lo claro es que las negociaciones las hizo la esposa de pretelt y al final quedaron en propiedad del magistrado. En el año 2000 compraron las propiedades por una suma de 45 millones de pesos y cinco años después se hipotecaron por un valor superior a los 512 millones de pesos. Eso deja en evidencia que desde el principio se tuvo conocimiento que las tierras tenían un valor mayor y que las razones para venderlas en un menor precio no pudo ser algo menor que consecuencias de las amenazas", señaló a Blu Radio un investigador del caso.

Y es que según contó Reinaldo Villalba, dueño de la finca La Corona, a él lo obligaron a vender su propiedad.

“Fueron dos veces hasta la finca y solo me decían que me daban 14 millones de pesos por las 71 hectáreas, de no hacerlo amenazaban con hacerle daño a mi familia. Al final el negocio lo hicimos, primero me dieron la mitad de la plata y luego nos dieron la otra parte”, contó Villalba.

En lo que se refiere a la finca de Alto Bonito, trascendió que pertenecía a un reclamante de tierras que fue asesinado, identificado como Manuel Gregorio Hernández. La propiedad fue vendida en cinco millones de pesos a la esposa del magistrado Pretelt.

A esto se suma una declaración que rindió el exjefe paramilitar alias ‘Monoloche’ ante un juez de Justicia y Paz en 2009 en la que se confirmó que esas fincas fueron vendidas por 14 millones de pesos por presión de grupos paramilitares.

De confirmarse las inconsistencias en la venta del predio, el magistrado tendría que responder por el delito de despojo de tierras.

Otro tráfico de influencia

Este es otro de los procesos que se entregó con todas las pruebas a la Comisión de Acusaciones pero a la fecha la única que ha recibido sanción fue la exdirectora de Fiscalías de Córdoba, Gilma Londoño. ¿Cuál es la historia?

En el expediente se encuentran unos audios que comprometen al magistrado en tráfico de influencias. En las interceptaciones, se escucha al magistrado Pretelt hablar con un funcionario, que fue asignado como Fiscal Delegado ante la Corte, gracias a su intervención. (Lea también: Soy víctima de una persecución política: Jorge Pretelt ante el Senado ).

Además de tres correos electrónicos intercambiados entre el suspendido presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, y la exdirectora de Fiscalías de Córdoba, Gilma Londoño.

El correo tiene como asunto: 'Postulaciones 2014', y unos archivos adjuntos con los nombres de las personas que debían ser seleccionadas para los ascensos y cambios en el interior de la Fiscalía Seccional se realizó el intercambio de información, entre los dos funcionarios.

Con esta información que ya fue puesta en conocimiento de Comisión de Acusaciones del Congreso, se solicitó la investigación por el delito de tráfico de influencias en contra del magistrado Jorge Pretelt, y fue separada de su cargo la fiscal Gilma Londoño y pese a las pruebas aún no se ha ordenado formalmente imputación de cargos.

Otros dos procesos que no se han avanzado mucho y se encuentran en indagaciones preliminares en la Fiscalía tiene que ver con un presunto favorecimiento al grupo Mira. En la denuncia se asegura que Pretelt recibió 10 mil millones de pesos por favorecer con su voto al Movimiento Mira.

Otro de los apartes de la denuncia revela que el magistrado Pretelt habría intercedido ante distintos fiscales para favorecer a la pastora María Luisa Piraquive, quien está siendo investigada por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Y por último, en una diligencia de versión libre, el exjefe político del 'bloque Central Bolívar', alias 'Ernesto Báez', aseguró que Pretelt Chaljub tenía una “estrecha relación” con Vicente Castaño Gil.

El exjefe paramilitar a quien la Corte Suprema ha pedido investigar en varias ocasiones por falso testimonio, y quien recuperó su libertad hace poco, recordó que a principios de 2005 vio a Pretelt reunirse varias veces con los jefes de las AUC.

'Báez' fue quien solicitó al ente investigador la versión libre y de comprobarse un falso testimonio podría costarle la libertad.