“Estoy pagando las consecuencias por mis decisiones”: exfiscal Luis Gustavo Moreno

En el marco del juicio que avanza en la Corte Suprema, reapareció el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Allí, Moreno empezó mencionando a Luis Ignacio Lyons, exabogado de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton.

“No participé con Luis Ignacio Lyons en manipulación de testigos”, declaró Moreno.

El abogado de Gustavo Malo, el exmagistrado Antonio Luis González le preguntó a exfiscal anticorrupción sobre cuáles fueron los testigos que consiguió Lyons en el caso de Ashton para archivar el proceso, ante lo cual Moreno explicó que nunca participó en ninguna manipulación.

“Estoy pagando las consecuencias por mis decisiones”: exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno #MeridianoBLU https://t.co/WGzjCQI0cg pic.twitter.com/1kDeSn5tWV — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 12, 2020

“Mi compromiso era recibir pagos, dineros y entregarlos. El magistrado Ricaurte pactó a través mío archivar en el caso del senador Álvaro Ashton. Ese archivo no se bien logró. Pero era un compromiso. Era de público conocimiento en ciertos sectores la cercanía que tenía el señor Luis Ignacio Lyons con paramilitares y por eso él asumía algunas representaciones. No me consta que él haya manipulado testigos, eran cosas de las que él se ufanaba. No me consta que haya manipulado un solo testigo en algún proceso”, dijo Moreno.

El exfiscal anticorrupción aceptó haber recibido millonarias sumas de dinero: “Alguna vez recogí 690 millones de pesos, de esos le entregué a Lyons 150 [millones de pesos]. Mejor dicho, se pactó que yo recibiera 100 millones de pesos alguna vez. No los recibí porque Luis Ignacio Lyons me pidió 50 [millones de pesos] prestados, que me correspondían a mí, porque tenía una situación económica difícil. Como habíamos hecho otros actos de corrupción la idea era que de ahí me devolviera. Le hice varios cobros después antes de asumir la unidad anticorrupción”.

La defensa de Malo le preguntó a Moreno si recibió dinero en el caso de Musa Besaile y con qué dineros había comprado una casa en Valledupar, si con recursos de Musa o de Ashton, exsenador investigado por vínculos con paramilitares y por presuntamente haber participado del caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia denominado 'cartel de la Toga'.

A la pregunta, Moreno respondió: “No solo fue el caso de Musa, estaba el de Juan Carlos Abadía, otros eran honorarios que recibía. Pero esos dineros se pagó los compromisos de arriendo, comida y parranda vallenata en una edición del Festival Vallenato en Valledupar”.

Al final de la audiencia, Moreno pidió perdón por segunda vez por haber participado en actos de corrupción.

“Lamento haber participado en actos de corrupción, que hoy son objeto de investigación. Lamento no solamente por lo que esto ha significado a la justicia, sino también a mis seres queridos. No tengo palabras. Simplemente, estoy asumiendo las consecuencias de mis decisiones. Eso es todo, queridos magistrados”, expresó Moreno tras concluir su versión.