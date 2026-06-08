Exfiscal de El Tambo condenada a más de 7 años de prisión por favorecer a extraditable

El Tribunal Superior de Popayán condenó a la exfiscal de El Tambo (Cauca), María del Socorro Fernández Chávez, a 7 años y 3 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, luego de acoger las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación.

Según la investigación, la exfuncionaria participó en un entramado ilegal que benefició a un ciudadano colombiano solicitado en extradición por una corte de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Los hechos se remontan al 17 de mayo de 2016, cuando, tras la aprobación del requerimiento internacional por parte del Gobierno nacional, la exfiscal abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición e imputó al señalado narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado por el procesado.

La actuación se sustentó en información que indicaba que el hombre era investigado por pertenecer a un grupo armado ilegal. Sin embargo, las autoridades determinaron que dicha información no correspondía a la realidad.



La investigación también estableció que la entonces fiscal omitió reportar una notificación roja de Interpol e incorporó documentos de arraigo que contenían inconsistencias, firmas y otros elementos falsificados.

Adicionalmente, la grabación de la audiencia de imputación desapareció y, pese a una orden judicial para repetir la diligencia con el fin de garantizar su registro audiovisual, la exfuncionaria se opuso.

Como resultado de la imputación por rebelión, en enero de 2017 el extraditable presentó una acción de tutela que protegió su derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, decisión que terminó bloqueando temporalmente su envío a Estados Unidos.

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Además de la pena privativa de la libertad, Fernández Chávez deberá pagar una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y quedó inhabilitada para ejercer derechos y funciones públicas durante 104 meses.