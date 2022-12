Exfiscal Moreno me abordó en nombre del magistrado Bustos: Musa Besaile

A su salida de la Corte Suprema de Justicia, el senador cordobés Musa Besaile reiteró que fue víctima de una extorsión por parte del exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy detenido por, aparentemente, cobrar sobornos para favorecer a implicados en procesos penales.



“Fui extorsionado por el doctor Gustavo Moreno, en ese entonces asesor del fiscal general de la Nación. Fui víctima de una extorsión”, dijo.



Añadió que el exfuncionario lo “abordó” en nombre del exmagistrado Leonidas Bustos, también investigado por el escándalo de corrupción en el alto tribunal.



“Él me abordó en nombre del que decía que era su padre. Él mencionaba como su padre al magistrado Leonidas Bustos en ese momento”, manifestó.



Besaile, quien más temprano dijo a BLU Radio que Moreno le pidió 6 mil millones de pesos para frenar una orden de captura en su contra, dijo que dará la cara y que informará cómo se dio la extorsión.



Además, dijo que se atreve a hablar y a denunciar ahora, dadas las actuales circunstancias.



“Ahora que sé que el señor está detenido y que no tiene manera de hacerme daño y que sé que al que se refería que era su padre ya no está en la posición que estaba me atrevo a denunciar”, puntualizó.



Ante la Corte, según revela la revista Semana, el senador cordobés admitió que pagó 2.000 millones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para beneficiarse en un proceso por parapolítica.



