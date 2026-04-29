Fiscalía imputará a alias ‘Calarcá’ el próximo 5 de mayo por delitos de lesa humanidad

Hace un par de semanas La Fiscalía General de la Nación anunció que llamaría a imputación a Alexander Díaz, conocido con el alias Calarcá, cabecilla del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes , por su presunta responsabilidad en varios delitos relacionados con hechos violentos ocurridos en distintas regiones del país.

Según el ente acusador, la decisión se sustenta en diversos hallazgos que vincularían al señalado cabecilla con acciones criminales específicas, entre ellas el homicidio de una líder social, el ataque con minas antipersona contra una patrulla del Ejército Nacional que dejó siete militares muertos, así como un ataque dirigido contra integrantes del grupo comandado por alias 'Iván Mordisco', que dejó como saldo varias personas fallecidas, entre ellas adultos y menores de edad en el departamento de Guaviare.

La Fiscalía explicó que las advertencias y decisiones judiciales se soportan en una investigación que se originó tras el hallazgo de dispositivos electrónicos incautados durante un retén en el que se encontraba el cabecilla. De acuerdo con la entidad, estos elementos fueron sometidos a análisis técnicos especializados que permitieron identificar información relevante para el avance de las investigaciones.

Según indicó la entidad, tras el análisis técnico de estos dispositivos se habrían encontrado evidencias que lo vincularían con hechos delictivos cometidos con posterioridad a su designación como vocero en la mesa de negociación. Este hallazgo es considerado por el ente acusador como un elemento clave dentro del proceso investigativo, debido a que permitiría establecer la continuidad de conductas criminales mientras el señalado participaba en escenarios de diálogo.



#Atención La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que la audiencia de imputación contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, será el próximo 5 de mayo, por varios delitos, entre ellos desaparición forzada, concierto para delinquir y reclutamiento forzado.… pic.twitter.com/RmWgo5Lhba — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 29, 2026

Luego de adelantar un proceso de extracción y análisis de la información contenida en los dispositivos electrónicos, se lograron identificar elementos que relacionarían a alias 'Calarcá' con múltiples conductas delictivas. Según lo expuesto, dichos hechos se habrían mantenido pese a su participación como vocero en procesos de negociación.