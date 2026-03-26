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Blu Radio  / Judicial  / Fiscal por señalamientos de Petro sobre su esposo: "Tiene un poco de machismo en el fondo"
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Fiscal por señalamientos de Petro sobre su esposo: "Tiene un poco de machismo en el fondo"

El mandatario había utilizado sus redes sociales para cuestionar la imparcialidad de la funcionaria y afirmar que su esposo tenía vínculos laborales con el abogado y candidato Abelardo De La Espriella, acusaciones que la fiscal calificó como "absolutamente falsas".

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