Fiscal por señalamientos de Petro sobre su esposo: "Tiene un poco de machismo en el fondo"

En diálogo con Meridiano Blu con Ricardo Ospina, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió de manera contundente a los recientes señalamientos del presidente Gustavo Petro.

El mandatario había utilizado sus redes sociales para cuestionar la imparcialidad de la funcionaria y afirmar que su esposo tenía vínculos laborales con el abogado y candidato Abelardo De La Espriella, acusaciones que la fiscal calificó como "absolutamente falsas".



Rechazo al uso de redes sociales para acusaciones institucionales

La fiscal Camargo lamentó que las diferencias y los reclamos sobre supuestos actos de corrupción se ventilen a través de la red social X (antes Twitter), en lugar de seguir los conductos oficiales. "Es lamentable todo ese espectáculo hacia el exterior. Yo creo profundamente en la institucionalidad y creo en los canales regulares de comunicación", manifestó la funcionaria, subrayando que el presidente debería utilizar las vías legales si tiene reparos reales sobre su gestión.

Para la jefa del ente acusador, estas afirmaciones no solo carecen de sustento, sino que afectan la imagen de la justicia. "Si él tiene reparos respecto de la actuación mía, él también tendría que utilizar los canales institucionales para hacer esos señalamientos de manera formal y de manera sustentada e informada", puntualizó Camargo, defendiendo su deber de actuar con total imparcialidad.



"No ha trabajado con Abelardo De La Espriella"

El punto central de la defensa de la fiscal fue la trayectoria y la situación laboral actual de su esposo. Camargo fue enfática al desmentir cualquier relación entre su esposo y figuras de la política nacional o el litigio de alto perfil mencionado por el presidente.

"Quien conoce a mi esposo pues tiene clarísimo que no tiene relación con político alguno, no es una persona política", aseguró. Sobre el vínculo específico con De La Espriella, la fiscal aclaró que su esposo "no ha trabajado ni con Abelardo de la Espriella ni con ningún candidato presidencial, ni con ningún político, no es su mundo".



Además, reveló que él tomó la decisión de retirarse de su actividad profesional para evitar cualquier sombra de duda sobre la labor de la Fiscalía: "Es un abogado que se retiró del ejercicio desde que yo asumí como fiscal general de la nación, precisamente porque no es ético y no es correcto que llevara litigios mientras que yo ejerzo el cargo".

La fiscal general también hizo una reflexión sobre la naturaleza de los ataques recibidos, sugiriendo que detrás de la idea de que su esposo influye en sus decisiones judiciales existe un sesgo de género. "Esto también tiene un poco de machismo en el fondo... porque es el tema de que tal vez la fiscal general de la nación, porque el marido quiere o le dice, va a actuar de alguna manera favoreciendo o inclinando la balanza", finalizó.

