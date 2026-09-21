Fiscalía acusa a Carlos Mario Rodríguez por feminicidio de la politóloga Ana María Meza

La Fiscalía acusó a Carlos Mario Rodríguez por los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal violento, como presunto responsable de la muerte de la politóloga Ana María Meza, de 36 años, en hechos ocurridos el pasado 25 de enero en el norte de Bogotá.

Durante la sustentación de la acusación, el fiscal del caso expuso que la relación sentimental entre Rodríguez y la víctima habría estado marcada por un contexto de violencia basada en género, con episodios de control, dominación y agresiones relacionados, entre otros aspectos, con la autonomía sexual de la mujer.

“Durante esa relación, Carlos Mario ejerció sobre Ana María actos reiterados de control, dominación y violencia relacionados, entre otros aspectos, con el ejercicio de su autonomía sexual. La insultaba mediante expresiones denigrantes referidas a su condición de mujer y a su sexualidad. Asumía comportamientos posesivos, dañaba objetos de su propiedad y la sometió a actos de humillación relacionados con el apoyo económico que le proporcionaba. También habría ejercido violencia física en su contra”, señaló el fiscal.

La Fiscalía también expuso antecedentes que, según su investigación, evidenciarían episodios previos de violencia. “En octubre del 2025, la sacudió de manera violenta hasta hacerla caer. En diciembre de ese 2025, intentó asfixiarla durante una discusión”, sostuvo el delegado.



De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el 24 de enero de 2026 la pareja asistió a una reunión social y posteriormente se trasladó al apartamento de Rodríguez. Después de que las demás personas abandonaron el inmueble, ambos permanecieron solos.

La Fiscalía sostiene que, durante ese episodio, Rodríguez presuntamente atacó a Ana María, la golpeó y la sometió mediante maniobras de asfixia. El fiscal aseguró que el procesado actuó “en un contexto de dominación y reproche frente al ejercicio de la sexualidad de la víctima” y posteriormente “procedió a agredirla físicamente, sujetándola por los brazos y muñecas, propinándole golpes en el rostro”.

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Durante la audiencia, el ente acusador indicó que la mujer intentó defenderse y que, en medio de esa acción, se produjo la ruptura de varias uñas en ambas manos. Según la Fiscalía, posteriormente el procesado “la sometió mediante maniobras de asfixia por sofocación, obstruyéndole la boca y la nariz, lo que le generó hipoxia cerebral aguda, con la consecuente alteración progresiva de su estado de conciencia y disminución de su capacidad de resistencia y defensa”.

La investigación sostiene que, una vez la mujer quedó inconsciente, habría sido víctima de acceso carnal violento. Posteriormente, según la Fiscalía, Rodríguez habría lanzado el cuerpo desde la ventana del quinto piso del apartamento y realizado acciones para intentar presentar la muerte como un suicidio.

El fiscal también cuestionó que el procesado no hubiera pedido ayuda después de los hechos y señaló que habría permanecido en el apartamento durante las horas siguientes.

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“Carlos Mario no solicitó auxilio para la familia. No informó de lo ocurrido a las autoridades, no comunicó la situación a sus familiares. Durante las horas siguientes, permaneció en el apartamento y realizó actos orientados a ocultar lo ocurrido y presentar la muerte como resultado de una decisión propia de la víctima”, afirmó el fiscal.