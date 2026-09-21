Fiscalía desarticula red de tráfico de migrantes: 3 capturados eran funcionarios de la Registraduría

Las autoridades capturaron a 15 presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado ‘Apócrifo’, señalado de facilitar la obtención fraudulenta de documentos de identidad colombianos para ciudadanos de República Dominicana que buscaban ingresar a España sin necesidad de visa.

De acuerdo con la investigación, la organización habría gestionado registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos utilizando información falsa y con la presunta participación de funcionarios públicos.

Las diligencias fueron realizadas de manera simultánea en Bogotá, Barranquilla, Atlántico, y Neiva, Huila. Así lo explicó el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl González Flechas: “Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Barranquilla (Atlántico) y Neiva (Huila). Entre los detenidos hay tres dominicanos, posibles articuladores principales del entramado ilegal, una funcionaria de la Oficina de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores, tres auxiliares administrativos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y ocho particulares”.

Según las evidencias recopiladas durante la investigación, adelantada de manera articulada con la Dijín de la Policía Nacional, la Registraduría, Migración Colombia, la Embajada de España y el Departamento de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos, ‘Apócrifo’ estaría operando desde 2024.



La Fiscalía señala que la estructura ofrecía paquetes con valores que oscilaban entre 2.000 y 5.000 dólares. Estos incluían la gestión de registros civiles de nacimiento extemporáneos, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos y, en algunos casos, alojamiento y transporte.

Los interesados, residentes en República Dominicana, eran contactados y trasladados hasta Colombia. Una vez en el país, la organización presuntamente coordinaba hospedaje, citas ante diferentes entidades y declaraciones extraprocesales falsas. También habría recurrido a terceras personas que se presentaban como familiares de los solicitantes para respaldar los trámites de registro civil.

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La investigación señala además que funcionarios que presuntamente hacían parte de la organización habrían accedido a sistemas y bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y de la Cancillería para incorporar y validar información que no correspondía con la realidad.