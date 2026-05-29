Fiscalía avanza en extradición y solicitud de comparecencia de implicados por caso Yulixa Toloza

Avanza la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras someterse presuntamente a un procedimiento de lipólisis láser en un establecimiento clandestino y cuyo cuerpo fue abandonado posteriormente en una zona boscosa de Apulo, Cundinamarca.

Mientras continúan las indagaciones sobre las circunstancias de su muerte, la Fiscalía adelanta trámites judiciales para lograr la comparecencia de varios de los implicados capturados en Venezuela.

Por este caso han sido vinculadas María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del supuesto centro estético; su pareja, Edison Torres; Eduardo David Ramos Ramos, señalado como supuesto cirujano; un hombre identificado como “Leonardo”, supuesto anestesiólogo que permanece prófugo; además de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado.

El abogado de la familia de Yulixa Toloza, Diego Gutiérrez, aseguró en entrevista con Blu Radio que actualmente avanzan gestiones internacionales para intentar judicializar a los tres implicados capturados en Venezuela.



Edison Torres y María Delgado, vinculados en muerte de Yulixa Toloza Foto: suministrada

“Ya está en trámites la solicitud de extradición, con algunas variables para poder determinar si puede haber alguna conectividad para que esas personas sean judicializadas vía plataforma virtual acá en Colombia. Y otra de las opciones es, pues, determinar si finalmente no se puede ninguna de las 2, extradición o la judicialización, pues mirar si el Estado venezolano los judicializa por los hechos cometidos acá, bajo el amparo de las figuras internacionales”, explicó el jurista. La decisión actualmente queda en manos de las autoridades venezolanas.

Sobre el hombre identificado como “Leo”, señalado como supuesto anestesiólogo que habría participado en el procedimiento, el abogado aseguró que las autoridades ya avanzaron en su plena identificación y ubicación para lograr que comparezca ante la justicia colombiana.

Publicidad

En relación con el dictamen de necropsia, que concluyó que Yulixa Toloza murió por complicaciones asociadas a embolia pulmonar, anemia aguda, fracturas y múltiples lesiones, el representante de las víctimas afirmó que aún esperan análisis técnicos especializados para establecer si existió mala praxis médica.

“Lo que pudimos ver que sucedió con el cuerpo de Yulixa en vida y luego de su fallecimiento, pues nos dimos cuenta del mal procedimiento que se estaba realizando, pero quiero dejar una salvedad. Nosotros no somos médicos para determinar si había una mala praxis o no. De todas maneras, hay un grupo de peritos que se pusieron al servicio de la representación de víctimas; vamos a tener una reunión el día lunes para poder determinar todos esos aspectos relacionados con el procedimiento como tal”, señaló Diego Gutiérrez.

El abogado también cuestionó las lesiones documentadas por Medicina Legal y la forma en que, presuntamente, intentaron reanimar a la víctima antes de su muerte. “Porque es altamente llamativo que hubiese tenido tantas perforaciones y demás en el cuerpo para la supuesta intervención que le iban a hacer, que era algo mínimo, no tan relevante como lo que le hicieron en realidad (…) pudimos observar que, supuestamente, en apariencia, se trató de brindarle como los primeros auxilios a Yulixa por parte de estas personas. Pero hasta eso lo hicieron mal”.

Publicidad

Según explicó, médicos vinculados a la representación de víctimas observaron inconsistencias en las maniobras practicadas sobre el cuerpo de la mujer. “Los médicos que se pusieron al servicio de nosotros nos avisaron y nos comentaron que, por ejemplo, estaba al costado derecho con fracturas en sus costillas, como si le hubiesen hecho reanimación en ese costado, y ese costado no debía haber sido manipulado, sino el costado izquierdo”, agregó.

La representación de las víctimas anunció que durante la próxima semana presentará ante la Fiscalía un informe técnico elaborado por peritos especializados, con el que buscan sustentar una hipótesis médica y judicial sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Yulixa Toloza.