Fiscalía destapa red de extorsión y corrupción: así estaría implicado el exgobernador de San Andrés

En diálogo con Mañanas Blu, Raúl González Flechas, fiscal director de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, entregó detalles sobre dos de las investigaciones de mayor impacto institucional en el país: el secuestro extorsivo vinculado al exgobernador de San Andrés, Ever Hawkins, y el homicidio agravado del joven Donovan Balanta a manos de agentes de la Policía Nacional.

Extorsión y secuestro en San Andrés: El caso del exgobernador Ever Hawkins

La Fiscalía General de la Nación reveló que el exgobernador de San Andrés, Ever Hawkins, se encuentra presuntamente vinculado a una organización criminal que extorsionó a un contratista de seguridad de la isla.

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La investigación determinó que, ante la negativa del empresario a ceder a las exigencias económicas por la asignación de contratos entre 2023 y 2024, la red delictiva secuestró a su sobrina en Cartagena para presionar el pago.

Sobre la gravedad de las pruebas recaudadas, el fiscal González Flechas afirmó: "Procedieron a pedirle un pago de 3,000 millones de pesos. En estos pagos, al negarse este empresario a responder a dicha exigencia, su sobrina fue secuestrada en la ciudad de Cartagena y a través de llamadas intimidatorias y de unas videollamadas en las que se reconoce la presencia del exgobernador Hawkins estaban haciendo la exigencia para la liberación".



Las investigaciones adelantadas junto al Gaula permitieron que la víctima identificara al exmandatario insular en los registros audiovisuales de la extorsión. Asimismo, el fiscal enfatizó la postura del contratista afectado: "Nunca hubo un acuerdo y nunca se adquirió un compromiso de pagar algún tipo de coima al exgobernador".

González Flechas agregó que este expediente se enmarca en un contexto de corrupción sistemática en el archipiélago, donde la dirección especializada cuenta actualmente con 33 casos priorizados.

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Tortura y homicidio de Donovan Balanta: Exceso de fuerza e hipótesis de discriminación racial

En un segundo frente de actuaciones judiciales, la Fiscalía expidió cinco órdenes de captura contra miembros activos de la Policía Nacional —materializando cuatro de ellas, incluida la de un mayor— por la muerte del joven afrodescendiente Donovan Balanta en límites entre Bogotá y Soacha. Los uniformados enfrentan cargos por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.

El material probatorio abarca grabaciones ciudadanas publicadas en redes sociales y registros de las cámaras de seguridad de la estación de policía. Al evaluar los hechos, el fiscal sostuvo: "Los actos investigativos nos llevan a determinar que efectivamente hubo un exceso en el uso de la fuerza, que hubo el uso excesivo también de los taser y agresiones físicas en contra de este joven".

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"En el protocolo de necropsia nos indica un paro cardíaco aparentemente por descargas eléctricas adicional a los golpes que tenía en el cuerpo el joven Balanta", confirmó el funcionario. Adicionalmente, el organismo acusador indaga si el crimen estuvo motivado por sesgos raciales: "Se está investigando también una línea de discriminación racial por parte de la Dirección Especializada contra las violaciones a los derechos humanos, dado que en los videos, en algunos registros, hay algunas manifestaciones por su color de piel".

Escuche aquí la entrevista: