Fiscalía imputa a alias ‘Lobo’ y ‘La Flaca’, de las disidencias de alias ‘Calarcá’, por homicidio

La Fiscalía imputó cargos contra Wilmer Zuleta, alias ‘Lobo’, y Alexandra García, alias ‘Samanta’ o ‘La Flaca’, señalados de pertenecer al frente 36 de las disidencias de las FARC de alias ‘Calarcá’. Los dos fueron capturados por orden judicial durante un allanamiento realizado por la Policía en zona rural de la vereda Paulina, en el municipio de Valdivia, norte de Antioquia.

Durante el procedimiento fueron incautados equipos celulares que serán sometidos a los análisis correspondientes dentro de la investigación. Según las autoridades, Zuleta sería uno de los cabecillas de la estructura y tendría una trayectoria delictiva aproximada de seis años. La investigación lo relaciona con el recaudo de recursos provenientes de extorsiones y otras rentas criminales.

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Durante la audiencia de imputación, la fiscal del caso señaló que Zuleta se habría concertado desde 2022 con otros integrantes del frente 36 para cometer diferentes conductas delictivas, entre ellas homicidios y extorsiones.

“Se tiene, entonces, información que Wilmer se concertó desde el año 2022 con Guillermino, con Richard, después con Primo Gay y con otros integrantes del frente 36 para realizar conductas delictivas indeterminadas, entre ellas homicidios y extorsión. Se encargaba también de la colocación de artefactos explosivos, y después de que Guillermino es sacado de la zona, queda bajo el mando de alias Richard, con quien participó en varios homicidios”.



Uno de los hechos expuestos por la Fiscalía corresponde al asesinato de Ángela Muñoz Betancur, conocida como ‘La Cuchillera’, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en zona urbana de San Andrés de Cuerquia. Según la hipótesis presentada por el ente acusador, el homicidio habría estado relacionado con el vínculo sentimental de la víctima con un integrante del Clan del Golfo y con la venta de estupefacientes.

“Era la mujer de un integrante del Clan del Golfo y porque vendía estupefacientes. Por razones de venganza o retaliación. Este homicidio fue cometido con arma de fuego, de uso personal, para lo cual usted no tiene permiso”.

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La Fiscalía también relacionó a Zuleta con un procedimiento realizado este año, en el que fueron capturados otros dos presuntos integrantes de la estructura. Según el relato presentado en audiencia, el procesado habría huido del lugar, donde posteriormente fueron encontrados explosivos, fusiles, material de guerra y elementos de intendencia.

“Usted logra huir del lugar, y allí se incautan una cantidad de material explosivo y demás”, señaló la fiscal, quien agregó que para ese momento Zuleta presuntamente se desempeñaba como cabecilla de la estructura, luego de la captura de alias ‘Richard’.

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Dentro de los hechos atribuidos también se mencionó el presunto uso de uniformes similares a los de la Fuerza Pública y su posible participación en conductas relacionadas con el tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La Policía también relaciona a alias ‘Lobo’ con el desplazamiento forzado de aproximadamente 2.300 personas de 23 veredas del municipio de Briceño, registrado el 20 de octubre de 2025. Este hecho hace parte de las líneas investigativas que adelantan las autoridades.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Zuleta los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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En el mismo operativo fue capturada Alexandra García, alias ‘Samanta’ o ‘La Flaca’, señalada de pertenecer a la estructura. Según la investigación presentada por la Fiscalía, habría cumplido funciones como enfermera y tendría conocimientos relacionados con maniobras de combate como “guerrillera raza” e inteligencia delictiva, según la fiscal. La pareja de alias ‘Lobo’ tendría una trayectoria aproximada de dos años como integrante de la organización.

A García Legarda le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

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La audiencia para definir la medida de aseguramiento continuará la próxima semana. La Fiscalía indicó, además, que existen otras investigaciones en curso contra los procesados por hechos diferentes, entre ellos otros homicidios que todavía son materia de investigación.