Fiscalía imputará cargos a Hernando Chávez, organizador del paro de transportadores

Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron al organizador del paro de transportadores, Hernando Chávez, y a otras seis personas por obstaculizar las vías. Sin embargo, todos quedaron en libertad. No obstante, la Fiscalía los citó a imputación de cargos por los hechos.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

Chávez deberá presentarse el 13 de diciembre a la audiencia de imputación de cargos por los delitos de daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública y crear pánico en la sociedad.

El fiscal (e) Fabio Espitia explicó que tienen un proceso abierto en contra de los organizadores del paro de transportadores como presuntos responsables de instigación al delito y que eso será objeto de judicialización. Por otro lado, explicó que los siete capturados por obstaculizar las vías serán imputados, pero continuarán en libertad.

“La protesta social se admite, la instigación al delito no. Eso es un aspecto que está siendo objeto de judicialización. En relación con aquellas personas que han obstaculizado las vías tenemos procesos de judicialización en curso. El inconveniente que tenemos es la baja pena que se encuentra en relación con estos sujetos, por lo que en la mayoría de los casos no serán medidas de aseguramiento. No obstante, he ordenado que se continúe hasta el final con las acusaciones, hasta llegar a las sentencias respectivas”, dijo el fiscal.

Vea aquí: Gobierno admite que Código de Tránsito es obsoleto y plantea reformas en multas

Publicidad

En ese sentido, estas personas podrían ser condenadas hasta a dos años de prisión por obstaculizar vías, pero no pasarían un solo día tras las rejas.