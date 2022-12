Fiscalía niega la nulidad del proceso en contra de Carlos Palacino

La Fiscalía negó la nulidad del proceso en contra del expresidente de Saludcoop Carlos Palacino; su abogado Jaime Lombana había solicitado el recurso argumentando que este fue archivado en su momento y no existen nuevas pruebas.



“Se viene a desarchivar un caso contra Carlos Palacino tratando de encontrar lo que no existe, nosotros respetamos el llamado de la Fiscalía y probaremos su inocencia”, señaló el abogado en su momento.



Así las cosas, la Fiscalía fijará una nueva fecha para la diligencia de indagatoria tras vincular formalmente al proceso a Carlos Palacino por hechos ocurridos entre 2002 y 2003 como presunto autor del delito de peculado por apropiación por la posible desviación de recursos que iban destinados al sector de la salud por un monto superior a los 200 mil millones de pesos.



Una vez sea escuchado en diligencia de indagatoria y luego de valorar las pruebas que hacen parte del proceso resolverá la situación jurídica de Palacino y definirá si le dicta o no medida de aseguramiento privativa de la libertad.