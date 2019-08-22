Blu Radio Carlos Palacino
Carlos Palacino
-
Confirman condena contra Carlos Palacino por desviar $112.000 millones de Saludcoop
El alto tribunal inadmitió un recurso extraordinario de casación con el que la defensa de Palacino pretendía tumbar la condena.
-
Expresidente de Saludcoop, condenado a 15 años de cárcel por fraude procesal y estafa
La condena contra Palacino que, también cobija a al exvicepresidente financiero de la desaparecida Saludcoop, Javier Mauricio Sabogal, se dio por el caso de corrupción entre 2010 y 2011 con la expedición de casi tres mil cheques por parte de la EPS.
-
Desfalco a Saludcoop: extinción de dominio a bienes de Carlos Palacino por $20.000 millones
Palacino fue hallado responsable por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, y fue condenado por el Juzgado 49 Penal del circuito de Bogotá a 10 años de prisión por el desfalco a Saludcoop.
-
Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, fue condenado a 10 años de cárcel
El juez también condenó al expresidente de Saludcoop al pago de 296.000 millones de pesos por perjuicios materiales ocasionados con el delito.
-
Los casos que han terminado en vencimiento de términos en este 2019
El común denominador es que pasan 240 días, que es lo máximo permitido por ley, entre la audiencia de acusación y el inicio del juicio.
-
Investigarán a jueces, fiscales y abogados por libertad de Ricaurte y Palacino
Según se ha conocido, se investigará si en el caso hubo maniobras dilatorias.
-
Ordenan libertad para el expresidente de Saludcoop Carlos Palacino
El tribunal le impuso unas medidas no restrictivas de la libertad, como la prohibición para salir del país y presentarse periódicamente a la justicia.
-
Palacino se defiende por posibles sobrecostos de $300.000 millones en Saludcoop
El expresidente de Saludcoop dijo que tiene argumentos que indicarían que no hubo hechos de corrupción durante su administración
-
Fiscalía llamó a juicio a Carlos Palacino por presuntas irregularidades en Saludcoop
El ente investigador mantuvo medida de aseguramiento contra el exdirectivo de la EPS.
-
La primera foto de Carlos Palacino en la cárcel La Picota
La detención de Palacino se formalizó el pasado lunes.