Blu Radio  / Carlos Palacino

Carlos Palacino

  • Confirman fallo que obliga a expresidente de Saludcoop a pagar $1,4 billones
    Confirman fallo que obliga a expresidente de Saludcoop a pagar $1,4 billones
    Foto. Montaje Blu radio
    Judicial

    Confirman condena contra Carlos Palacino por desviar $112.000 millones de Saludcoop

    El alto tribunal inadmitió un recurso extraordinario de casación con el que la defensa de Palacino pretendía tumbar la condena.

  • Carlos Gustavo Palacino
    Carlos Gustavo Palacino
    Foto: Blu Radio
    Judicial

    Expresidente de Saludcoop, condenado a 15 años de cárcel por fraude procesal y estafa

    La condena contra Palacino que, también cobija a al exvicepresidente financiero de la desaparecida Saludcoop, Javier Mauricio Sabogal, se dio por el caso de corrupción entre 2010 y 2011 con la expedición de casi tres mil cheques por parte de la EPS.

  • 265252_BLU Radio, Carlos Palacino - Foto: El Espectador
    BLU Radio, Carlos Palacino - Foto: El Espectador
    Primicia
    Judicial

    Desfalco a Saludcoop: extinción de dominio a bienes de Carlos Palacino por $20.000 millones

    Palacino fue hallado responsable por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, y fue condenado por el Juzgado 49 Penal del circuito de Bogotá a 10 años de prisión por el desfalco a Saludcoop.

  • 283537_Carlos Palacino - El Espectador
    Carlos Palacino - El Espectador
    Judicial

    Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, fue condenado a 10 años de cárcel

    El juez también condenó al expresidente de Saludcoop al pago de 296.000 millones de pesos por perjuicios materiales ocasionados con el delito.

  • 337050_BLU Radio // Foto: Corte Suprema de Justicia.
    BLU Radio // Foto: Corte Suprema de Justicia.
    Judicial

    Los casos que han terminado en vencimiento de términos en este 2019

    El común denominador es que pasan 240 días, que es lo máximo permitido por ley, entre la audiencia de acusación y el inicio del juicio.

  • 341645_BLU Radio //Investigarán a jueces, fiscales y abogados por libertad de Ricaurte y Palacino // Fotos: Rama Judicial / cortesía Noticias Caracol
    BLU Radio //Investigarán a jueces, fiscales y abogados por libertad de Ricaurte y Palacino // Fotos: Rama Judicial / cortesía Noticias Caracol
    Judicial

    Investigarán a jueces, fiscales y abogados por libertad de Ricaurte y Palacino

    Según se ha conocido, se investigará si en el caso hubo maniobras dilatorias.

  • 283537_Carlos Palacino - El Espectador
    Carlos Palacino - El Espectador
    Judicial

    Ordenan libertad para el expresidente de Saludcoop Carlos Palacino

    El tribunal le impuso unas medidas no restrictivas de la libertad, como la prohibición para salir del país y presentarse periódicamente a la justicia.

  • Carlos Gustavo Palacino
    Carlos Gustavo Palacino
    Foto: Blu Radio
    Judicial

    Palacino se defiende por posibles sobrecostos de $300.000 millones en Saludcoop

    El expresidente de Saludcoop dijo que tiene argumentos que indicarían que no hubo hechos de corrupción durante su administración

  • 310471_BLU Radio. Foto: Archivo Presidencia.
    BLU Radio. Foto: Archivo Presidencia.
    Judicial

    Fiscalía llamó a juicio a Carlos Palacino por presuntas irregularidades en Saludcoop

    El ente investigador mantuvo medida de aseguramiento contra el exdirectivo de la EPS.

  • 302606_Blu Radio. Primera foto de Carlos Palacino en La Picota / Foto: Fiscalía
    Blu Radio. Primera foto de Carlos Palacino en La Picota / Foto: Fiscalía
    Judicial

    La primera foto de Carlos Palacino en la cárcel La Picota

    La detención de Palacino se formalizó el pasado lunes.

