Fiscalía pidió cárcel contra hija de Aida Merlano y odontólogo Guillermo Cely

Durante la audiencia que se extendió por más de 7 horas, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento conta Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, y el odontólogo Javier Guillermo Cely.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Para el ente acusador es importante esta medida debido que, tanto Merlano como Cely, representan un riesgo para la comunidad y podrían obstruir el proceso.

Publicidad

Durante la audiencia, el Fiscalía reveló una entrevista realizada a Blanca Jazmín Becerra, compañera de celda de Aida Merlano, quien habría dado pistas de la identificación del hombre que conducía la motocicleta en la que escapó la excongresista.

Le puede interesar: No se pueden encubrir delitos de familiares: experto sobre caso de hija de Aida Merlano

"El hombre de la moto tiene la misma contextura de la persona que la visitó el sábado. Se llama Yeiko", señaló Becerra.

Asimismo, según el testimonio de Jazmín Becerra, el antiguo compañero sentimental de Aida Merlano visitó el pasado 28 de septiembre el pabellón 8 de la cárcel y hubo elementos que llamaron la atención.

Publicidad

"Ese día de la visita él sacó en unas bolsas muchísimas pertenencias de Aida, como si ya se fuera ir de libertad. Eso se puede verificar con las cámaras de seguridad. Ese día no le entraron más visitas, únicamente él (…). Otra cosa extraña que sucedió es que a ella los domingos siempre la visitaban dos amigas, ese domingo ya no vino nadie a visitarla. Además de eso, los hijos también solían traerle alimentos típicos de la Costa para los ocho días, no hubo este tipo de comida, ella comió en el rancho, cosa que nunca realizaba", añadió.

“De los medios de conocimiento allegados, entiende que la fuga se venía planeando con antelación. De ahí que cada uno de los partícipes tuvo un rol primordial. Aida Victoria y su hermano tenían la misión de llevarla reata, de valerse de su hermano para generar distracción, alertar cuando se acerca personal al consultorio, facilitar la fuga por la ventana y el odontólogo Javier Guillermo Cely debía permitir el espacio para la fuga", señaló la Fiscalía.

Publicidad



La Fiscalía, en la audiencia, les imputó los delitos de fuga de presos y uso de menores para la comisión de delitos en calidad de cómplices.

Por petición de las defensas de Aida Victoria Merlano y de Guillermo Cely, se suspendió la audiencia, la cual se retomará el próximo martes a las 8 de la mañana.