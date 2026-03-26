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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía rastreó e identificó a responsables de magnicidio de Miguel Uribe con interceptaciones 
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Fiscalía rastreó e identificó a responsables de magnicidio de Miguel Uribe con interceptaciones 

A través de una nueva metodología de investigación estructural y tecnificada, la entidad ha logrado, en menos de nueve meses, identificar no solo a los autores materiales, sino también a los "determinadores" o autores intelectuales de este crimen que conmocionó al país el pasado.

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