Fiscalía rastreó e identificó a responsables de magnicidio de Miguel Uribe con interceptaciones 

En diálogo con Meridiano Blu con Ricardo Ospina, la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, ofreció detalles sobre el avance de la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

A través de una nueva metodología de investigación estructural y tecnificada, la entidad ha logrado, en menos de nueve meses, identificar no solo a los autores materiales, sino también a los "determinadores" o autores intelectuales de este crimen que conmocionó al país el pasado.



Tecnología y análisis: las claves del rastreo

La fiscal Camargo explicó que el éxito de este caso radica en el uso de herramientas tecnológicas avanzadas y un análisis criminal profundo que permitió reconstruir los movimientos de los sicarios. Según la alta funcionaria, la investigación no se limitó a seguir pistas tradicionales, sino que se enfocó en el rastro digital dejado por los involucrados.

"Empezamos por rastrear ubicaciones de las personas que estaban en una escena de crimen a través de sus teléfonos celulares a donde marcaban las antenas y de quién eran esos teléfonos", señaló la fiscal, destacando que este método permitió identificar a todos los miembros de la banda, desmintiendo la idea inicial de que se trataba únicamente de un menor de edad actuando de forma aislada.

La labor continuó escalando con el uso de "interceptaciones telefónicas... análisis de datos, con rutas de dinero hasta poder encontrar en verdad quién determinó ese crimen".



La Segunda Marquetalia

La Fiscalía ha vinculado directamente a la cúpula de la Segunda Marquetalia, específicamente a alias 'Iván Márquez' y alias el 'Zarco Aldinever,' como los responsables de ordenar el magnicidio. Camargo subrayó que esta conclusión no se basa únicamente en testimonios, como el de alias 'El Viejo' (enlace entre la cúpula y los ejecutores), sino en pruebas técnicas irrefutables.



"Esto tiene una actividad que está soportada en una serie de evidencias periféricas que muestran que esa versión de él es cierta con comunicaciones sostenidas entre esos integrantes de la cúpula de la Segunda Marquetalia y estos ejecutores materiales", afirmó Camargo.

Además, la entidad cuenta con registros de ubicaciones de antenas y reuniones monitoreadas que sirven como evidencia objetiva para sustentar las órdenes de captura



Desestabilización política

Al ser consultada sobre las motivaciones detrás del asesinato de Miguel Uribe, la fiscal general fue clara en señalar que el objetivo principal era generar caos en el panorama nacional. Según la reconstrucción de los hechos, el grupo armado buscaba "un escenario de inestabilidad política de cara a un proceso electoral en virtud de la calidad de precandidato que tenía el senador Uribe".

Asimismo, la Fiscalía confirmó que tiene rastreado el dinero utilizado para el crimen, el cual fue entregado en territorio colombiano, descartando por ahora la participación de actores externos o "juntas directivas" del narcotráfico ajenas a la organización de la Segunda Marquetalia.

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Finalmente, la fiscal Camargo se refirió a los rumores sobre la supuesta muerte del 'Zarco Aldinever' y el estado de salud de 'Iván Márquez'. La funcionaria fue enfática en que la institución no se deja llevar por relatos sin sustento físico. "No tenemos cadáver, no tenemos evidencia del enfrentamiento, no tenemos lugar... seríamos, creo yo, muy ingenuos creer en una versión así porque sí", sentenció respecto a la supuesta baja del 'Zarco Aldinever' en Venezuela.

