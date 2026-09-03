En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ministerio de Educación
Jonathan Meléndez
Fenómeno de El Niño
Millonarios
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía y DEA localizaron en Manizales a dos cabecillas del Tren de Aragua con alerta roja

Fiscalía y DEA localizaron en Manizales a dos cabecillas del Tren de Aragua con alerta roja

El procedimiento se realizó en atención a notificaciones rojas de Interpol emitidas contra los dos ciudadanos venezolanos, quienes son requeridos por la justicia de su país.

Fiscalía y DEA localizaron en Manizales a dos cabecillas del Tren de Aragua con alerta roja.jpg
Fiscalía y DEA localizaron en Manizales a dos cabecillas del Tren de Aragua con alerta roja //
Foto: Fiscalía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

La Fiscalía, en articulación con la DEA, localizó en Manizales, Caldas, a Richard José Espinal Quintero, alias ‘Coty’, y Henderson Adrián Villarroel Luque, señalados como cabecillas del grupo delincuencial transnacional conocido como ‘Tren de Aragua’.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El procedimiento se realizó en atención a notificaciones rojas de Interpol emitidas contra los dos ciudadanos venezolanos, quienes son requeridos por la justicia de su país por cargos relacionados con terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Últimas noticias

Profesor Kevin Santiago Ángel
Judicial

Fiscalía imputará este viernes a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua por caso Kevin Ángel

Cárcel en Colombia
Judicial

Hasta 100 años de cárcel: así cambiarían penas para tres delitos contra menores en Colombia

La Fiscalía señaló que alias ‘Coty’ figuraba en la lista OFAC de Estados Unidos y que sería el principal articulador del componente de narcotráfico de la organización. Según la investigación, tendría a su cargo la coordinación de envíos de clorhidrato de cocaína desde Colombia, Venezuela y otros países de Latinoamérica con destino a Estados Unidos, Centroamérica y Europa.

En el caso de Henderson Adrián Villarroel Luque, el ente investigador sostuvo que estaría al frente de una estructura armada y que tendría funciones relacionadas con la obtención y el tráfico de armamento para la organización ilegal.

Las autoridades realizaron la localización de los dos ciudadanos en Manizales en cumplimiento de las notificaciones rojas de Interpol. Los requerimientos judiciales corresponden a investigaciones adelantadas en Venezuela por conductas relacionadas con actividades de la organización delincuencial.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

DEA

Tren de Aragua

Publicidad

Publicidad

Publicidad