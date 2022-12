Fui a reunirme dos veces con la exsenadora Merlano y no me recibió: fiscal Espitia

El fiscal general (e), Fabio Espitia, aseguró que cuando la exsenadora Aida Merlano estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor buscó a la Fiscalía para ofrecer colaboración cuando el jefe del ente acusador era Néstor Humberto Martínez quien, a su vez, le ordenó a Espitia reunirse con ella.

“Es cierto que yo fui en dos ocasiones, es cierto que la señora por un motivo u otro no me atendió. Es cierto que también, de acuerdo con la información que me dio el entonces fiscal Martínez, ella decía que solo hablaba con él o con un delegado ante la corte. Es la razón por la que él me pidió que fuera y para garantizar la información yo fui, pero no sé me atendió”, puntualizó Espitia.

Sobre qué tipo de información iba a entregar, Espitia aseguró que nunca se concretó una matriz, es decir, no quedaron líneas de colaboración estructuradas.