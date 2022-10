Fui compañero de estudio de Bermeo y me visitó en mi oficina: José Miller Hormiga

El magistrado José Miller Hormiga de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas negó tener relación cercana con el exfiscal de la JEP Carlos Bermeo.

Le puede interesar: No hay evidencia para relacionar caso Santrich con fiscal Bermeo: Procuraduría

Publicidad

Esto, luego de la revelación de un audio en el que apellido del magistrado es mencionado por Bermeo en el cual se habla de la supuesta entrega de dineros para dilatar el proceso de extradición de exjefe guerrillero Jesús Santrich.

“No tengo relación alguna con los hechos por los cuales fue capturado el exfiscal Carlos Julian Bermeo. Desde luego conocí al señor Bermeo en la Universidad del Cauca siendo estudiantes de derecho, pero no tengo con él relaciones personales, profesionales o políticas, salvo la condición de excompañeros de estudios”, indicó.

Hormiga aseguró que cruzó palabras en dos ocasiones con Bermeo desde noviembre pasado.

“La llegada del señor Bermeo a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP en noviembre pasado, me vi con él en dos ocasiones. En una me felicitó por mi presencia en la JEP y en la otra pasó a saludarme a mi oficina. No conozco al señor Luis Alberto Gil ni he tenido ningún tipo de relación con él”, sostuvo Hormiga.