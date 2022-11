Gobierno defiende labor de MinDefensa antes de debate de moción de censura

La moción fue citada por los partidos Alianza Verde, Polo, Farc y los Decentes. quienes consideran que el ministro no es apto para el cargo, tras los hechos ocurridos al exguerrillero de las Farc Dimar Torres y el artículo del diario The New York Times, sobre el posible regreso de los denominados ‘falsos positivos'.

Vea también: No tenemos mayorías para aprobar moción de censura contra MinDefensa: Katherine Miranda

Desde el Gobierno Nacional, expresaron que el ministro hará las aclaraciones necesarias como dijo la ministra del Interior, Nancy Patrícia Gutiérrez.

“Esperamos que el ministro explique todo lo que ha sido su actuación como lo ha dicho él de buena fe y también con el gran compromiso por el país”, indicó.

La moción podrá ser votada en el tercer día como mínimo, o en un plazo no superior a diez días.