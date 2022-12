Gobierno evalúa liquidación del Inpec como opción para atender crisis carcelaria

La ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, reveló en Mañanas BLU que el Gobierno evalúa la liquidación del Inpec, con el fin de atender la crisis carcelaria. La declaración de la funcionaria se produce después de la insólita fuga de Aida Merlano.

No deje de leer: “No tengo nada que decir”: odontólogo que le tomó la mano a Aida Merlano antes de su fuga

Publicidad

“Nosotros estamos analizando todas las circunstancias, pensar en liquidar el Inpec, que no deja de ser una de las tantas posibilidades, implica tener a la mano cómo va a quedar lo bueno, para no caer en otra situación particular al cabo de unos años.

“Se están analizando todas las medidas”, señaló.

La funcionaria aseguró que no es una decisión fácil, de un día para otro, “enfrentar este monstruo que se construido, que se ha ido formando por los años, por muchísimos problemas y el más importante el hacinamiento”.

Según Cabello, la liquidación del Inpec es una posibilidad, pero no es la que el Gobierno analice de manera prioritaria.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Escuche aquí la entrevista completa con Margarita Cabello, en Mañanas BLU:

Publicidad