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Blu Radio  / Judicial  / Gobierno no descarta trasladar a alias ‘Araña’ a zona de ubicación temporal en Putumayo
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Gobierno no descarta trasladar a alias ‘Araña’ a zona de ubicación temporal en Putumayo

En medio de los diálogos de paz con la CNEB, el Gobierno no descarta trasladar a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, desde La Picota a una zona de ubicación temporal en Putumayo, donde se prevé el ingreso de integrantes de los Comandos de Frontera a partir de mayo.

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