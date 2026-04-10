Gobierno no descarta trasladar a alias ‘Araña’ a zona de ubicación temporal en Putumayo

El Gobierno del presidente Gustavo Petro no descarta trasladar desde el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, hacia una zona de ubicación temporal en el departamento del Putumayo.

La posibilidad se da en medio de la puesta en marcha de este espacio, que ya cuenta con autorizaciones presidenciales y en el que se prevé el ingreso de 100 integrantes de los Comandos de Frontera a mediados del mes de mayo.

De acuerdo con el Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional EB, este tipo de decisiones están contempladas en la Ley 2272 de 2022, que permite suspender órdenes de captura, incluso con fines de extradición, a integrantes de grupos armados que estén vinculados de manera efectiva a un proceso de paz y que se encuentren en una zona de ubicación temporal.

En diálogo con Blu Radio, el jefe de la delegación del Gobierno en estos diálogos, Armando Novoa, se refirió a la posibilidad de que alias ‘Araña’ sea trasladado a esta Zona.



“En el caso del señor Andrés Rojas, si el presidente considera que esa es una posibilidad para lograr la desmovilización integral de ese grupo, no podemos descartar que así lo considere el presidente de la república. Pero la última palabra sobre eso la tiene el señor presidente, y nosotros haremos todo lo posible para que ese proceso de paz sea irreversible”.

Novoa explicó que esta zona estará ubicada en el municipio de Valle del Guamuez y funcionará como un espacio de tránsito hacia la vida civil.

“Esperamos que esa zona esté adecuada en debida forma en el transcurso del mes de mayo, momento en el cual empezarán a ingresar las unidades de comandos de frontera que se han acordado en la mesa, que son cien personas que ingresarán a la zona sin armas y sin uniformes”.

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Además insistió en que esta “no será una zona de impunidad, no será una zona de despeje como la que conoció el país en otras épocas, será una zona de tránsito a la civilidad y a la ciudadanía plena de un grupo importante de integrantes de esta organización al margen de la ley”.

Además, señaló que el proceso se encuentra en fase de adecuación administrativa y técnica para su implementación.

“Faltan algunos aspectos de procedimiento y de carácter técnico, pero son menores. De tal manera que, si todo sale como lo esperamos, muy seguramente a mediados del mes de mayo, ese primer grupo de cien integrantes de Comandos de la Frontera empezarán a hacer ingreso a esa zona”.

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Es importante recordar que Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, fue capturado en febrero de 2025 en el hotel Courtyard Marriott de Bogotá por el CTI de la Fiscalía, luego de participar en un ciclo de diálogos de paz.

La detención se produjo en cumplimiento de una circular roja de Interpol y de una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos, donde es investigado por delitos relacionados con el envío de cocaína hacia ese país y por sus presuntos nexos con el cartel de Sinaloa.

Aunque la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición, a finales del año pasado el presidente Gustavo Petro decidió suspenderla de manera condicionada a los avances en el proceso de paz.

“Recordemos que el presidente de la república autorizó la extradición del señor Rojas, pero la sujetó a que prestara un concurso directo en los avances en la mesa de diálogos de paz. Esos avances se traducen en que parte de su grupo entra a la zona de ubicación temporal, y también se traducen en el apoyo y respaldo que han dado al gobierno nacional para la erradicación de cultivos de uso ilícito en el departamento de Putumayo. Tenemos la expectativa de que se logre la erradicación voluntaria de quince mil hectáreas en ese departamento”, señaló Novoa.

Actualmente, alias ‘Araña’ permanece recluido en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables, a la espera de conocer cuál es el avance presentado a estas condiciones.