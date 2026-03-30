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Blu Radio  / Nación  / Medicina Legal ya identificó a los 69 fallecidos del accidente aéreo en Putumayo

Medicina Legal ya identificó a los 69 fallecidos del accidente aéreo en Putumayo

En el avión viajaban 126 personas, entre ellas 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, 113 militares del Ejército y dos policías.

Accidente avión FAC en Putumayo
Accidente avión FAC en Putumayo
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

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