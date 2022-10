Gustavo Moreno pedía apoyo policial al gobernador de Córdoba Edwin Besaile: ‘Porcino’

BLU Radio conoció la declaración que dio ante la Corte Suprema de Justicia el abogado Leonardo Luis Pinilla, conocido como ‘Porcino’, y quien es socio del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno y del abogado Luis Ignacio Lyons.

Pinilla se refirió a las grabaciones interceptadas por la DEA en las que manifestaba conocer a plenitud la forma en que operaba el denominado ‘cartel de la toga’.

Sin embargo, en esta declaración manifiesta que gran parte de lo que dijo en sus conversaciones con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons es falso, pues buscaba impresionarlo.

Leonardo Luis Pinilla explicó los casos en los que está involucarado. En primer lugar, aseguró que el único pago realizado por el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos correspondió a honorarios

“En ese caso participé yo directamente y ahí en las manifestaciones yo digo que cobramos mil y pico de millones, pero la realidad es que de ese proceso me dio Gustavo 10 millones de pesos y el doctor Luis Alfredo Ramos 20 millones de pesos. No puedo decir que existió de ninguna manera algún acto de corrupción, además porque en lo que yo conocí del proceso, que fue todo, no existía necesidad de hacer ningún tipo de acto de corrupción”, dijo.

En el caso del senador Musa Besaile, afirmó que supo del pago de 2 mil millones de pesos para frenar una captura por parapolítica. Sin embargo, dijo que no le consta que Gustavo Moreno haya intervenido en favor de Musa por temas de corrupción en Córdoba.

“Sé que se negoció lo de Musa aquí para el tema de la Corte en el tema de la Gobernación, que Gustavo le haya colaborado, no tengo idea”, dijo Pinilla.

Lo que sí le consta a Pinilla es que Moreno le pedía favores al hermano de Musa, el gobernador de Córdoba Musa Besaile.

“Sí sabía que Gustavo llamaba y le pedía apoyo policial al Gobernador o cuando yo estuve defendiendo a Guillermo Paredes en la audiencia de imputación, el fiscal Daniel Díaz me dijo que Gustavo iba a llamar al Gobernador para que se presentara a la Gobernación como víctima (en el proceso del cartel de la hemofilia) por eso es que yo digo que Gustavo se maneja con el Gobernador”, agregó.

Acerca del senador y presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, Pinilla señaló que todo lo que dijo también fue falso.

“Yo creo que en la manifestación (llamada) digo que hago parte del proceso, pero ni lo conocí, ni sabía por qué era el proceso de Hernán, ni sabía quién era el ponente ni nada”, aseguró.

De otro lado, sobre el senador Álvaro Ashton, Pinilla expresó que “como el proceso de Ashton era relativamente sencillo, un caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en la oficina de Gustavo él me dijo que le revisara el expediente y mencionó la suma de 300 millones de pesos, no me consta si de verdad lo contrató”.

El polémico abogado le pidió perdón a la Corte y afirmó que las afirmaciones falsas que hizo tenían como propósito impresionar al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons para que él accediera al pago de 100 millones de pesos, supuestamente, para que Pinilla y Moreno le revelaran información privilegiada y torcieran las investigaciones en su contra por corrupción en ese departamento.

“Quiero disculparme públicamente ante usted y de igual manera ante la Sala Penal y sus magistrados porque yo en las conversaciones que dieron lugar a todos estos sucesos, manifesté cosas que son acordes a la realidad porque Gustavo me las manifestaba, y otras que son fabulaciones que yo hacía tratando de mostrar un protagonismo que obviamente no tengo”, dijo.

Pinilla manifestó que cuando sostuvo esas conversaciones con Alejandro Lyons estaba borracho. “En esas conversaciones me encontraba con cierto grado de alicoramiento, estaba tomando, yo no soy una persona vulgar y me apena porque esto se ha ventilado bastante, y yo era bastante escueto y bastante soez”, agregó.

Porcino será extraditado en mayo adonde deberá responder por lavado de activos y, dado que dichas exigencias de dinero

se hicieron en territorio estadounidense.

