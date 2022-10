Habló hermano del investigador del CTI presuntamente agredido por empresario

El investigador del CTI Carlos Reales sigue en estado delicado luego de haber recibido una fuerte golpiza en medio de una riña que se registró el pasado 24 de enero por un parqueadero. En este caso se vio involucrado el reconocido empresario Ricardo Antonio Rumié Mejía.



BLU Radio habló con Rafael Reales, hermano del investigador, quien contó cómo sucedieron los hechos según lo relatado por su familiar y manifestó que tienen algunas preocupaciones por el proceso judicial que se adelanta contra el presunto agresor.



"Mi hermano me dijo que venía manejando y un señor intentaba ingresar a un parqueadero. Él no le permitió el paso porque había un trancón y de un momento a otro el hombre se bajó de la camioneta y empezó a agredirlo", dijo Reales.



Sobre la acción penal contra el empresario, Rafael aseguró lo siguiente:



“Nos preocupa que antes de que los medios sacaran la nota sobre quien fue el agresor de mi hermano, él ya sabía que lo estaban investigando. Nos preocupa que se reúna a puerta cerrada con el director de fiscalías del Atlántico, cuando no se ha reunido con nosotros. Al director no se le ha visto en la clínica, no ha dado la cara”, contó el hermano del investigador del CTI.



De otra parte, a través de su abogado, el empresario Ricardo Antonio Rumié Mejía desmintió la versión dada por Rafael Emilio Reales Ibarra sobre una supuesta reunión con el director seccional de Fiscalía, Rodrigo Restrepo, y además aseguró que el “agredido” fue él.