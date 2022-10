Hombre murió en su casa y la familia no permitía el levantamiento del cuerpo

Ante la denuncia realizada por varias personas, a través de videos en redes sociales, de un cadáver con varias horas de exposición en el municipio de Lebrija, en la vereda Llanadas, el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, explicó que la situación se tornó compleja porque los familiares del fallecido no permitieron hacer el levantamiento del cuerpo.

“Inicialmente no se sabía quién era, que no lo conocían, que era una persona sola. Después, otra versión dijo que murió de COVID-19, que tenía tos, que tenía fiebre, que tenía los síntomas de coronavirus. Revisamos la historia clínica y tenía una infección pulmonar. Luego apareció un familiar y después llegó la EPS Coosalud que intentó hacer el levantamiento del cadáver en varias ocasiones, pero los familiares no han dejado porque una hija del señor que vive en Bogotá no lo permitía argumentando que si se movía el cuerpo colocaría varias demandas”, explicó el secretario.

En ese sentido, el alcalde de Lebrija y la Secretaría de Salud quedaron maniatados, sin poder hacer nada, sin poder moverlo. Luego, la familia señaló que no fue muerte natural y que el caso se trataba de una muerte violenta y, en ese sentido, las autoridades llamaron al CTI de la Fiscalía, que, al llegar al lugar, determinó que no se trataba de un episodio violento. Algo que aumentó las diferentes versiones e hizo que el cuerpo tardara más tiempo en ser levantado.

“El alcalde del municipio de Lebrija posteriormente se comunicó con la Gobernación y confirmó la llegada de la hija del señor y, además de eso, la aclaración de la muerte del señor por causa natural, por lo que nos comunicamos con la EPS para que se acercara nuevamente e hiciera el examen físico para que la funeraria pudiera hacer su trabajo”, explicó el secretario de salud de Santander.

En ese sentido el funcionario público aclaró que todo lo frenó la familia de la persona que perdió la vida, la cual que no permitía que se hiciera el procedimiento adecuado como lo establece la ley. De igual forma Villamizar explicó que el procedimiento de la comunidad en eventos de este tipo debe ser llamar a la Secretaria de Salud municipal para que las autoridades se hagan cargo del cadáver y se puedan emplear todos los protocolos establecidos en medio de la crisis que se vive por el coronavirus.

