Hugo Aguilar no habría justificado 1.999 millones de pesos

El fiscal del caso hizo una completa exposición sobre cómo, por los vínculos entre Hugo Aguilar y los paramilitares de Santander y el Bloque Central Bolívar, el exgobernador de Santander aumentó su patrimonio exponencialmente entre 2004 y 2007.

“Algunos políticos desviaron dineros para los grupos paramilitares y ocultaron acciones criminales, como el caso de Aguilar. En el 2005 en Santander, la alianza entre el Bloque Central Bolívar y el Partido Convergencia Ciudadana desplegó una cadena de triunfos electorales”, aseguró el fiscal.

En ese contexto, precisamente, es que Hugo Aguilar resultó condenado a 9 años de prisión, en 2013, por promover grupos al margen de la ley.

Según la Fiscalía, a partir de esa alianza, el exgobernador adquirió “bienes por la promoción y apoyo de grupos paramilitares. Entonces, se configuraron los delitos de lavado de activos y enriquecimiento debido a que aumentaron su patrimonio injustificado por las actividades ilícitas de Hugo Aguilar” teniendo en cuenta que su exesposa, exsuegra y un particular, tienen bienes del exfuncionario a su nombre.

“Respecto a Hugo, según el informe de laboratorio en 2018, entre el 2000 y 2015 presentó en sus declaraciones de renta otros ingresos que no establece de dónde provenían. Estas sumas de otros ingresos crecieron exponencialmente entre 2000 y 2015”, anunció el fiscal.

Por un lado, en lo que respecta a Hugo Aguilar, la Fiscalía mostró que entre el 2000 y 2015 fueron 1.999 millones de pesos en recursos sobre los cuales pudo demostrar cuál era el origen, “por lo que son injustificados e ilícitos”, dijo la Fiscalía.

Finalmente, la Fiscalía relató que la exesposa, Mónica Carreño, no pudo justificar el origen de 463 millones de pesos y tuvo un incremento de 1.143 millones de pesos; Socorro Carreño no pudo justificar 281 millones de pesos. Y finalmente, Jeyson Sáenz, no pudo justificar 125 millones de pesos.

Esto hace parte de los bienes que tiene rastreados la Fiscalía que sumarían un valor comercial de 15.000 millones de pesos. En las próximas horas se conocerá si los 4 detenidos aceptan o no cargos.