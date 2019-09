Por: Valentina Herrera, BLU Radio

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, publicó en sus cuentas de Twitter e Instagram, dos fotografías del hincha señalado de lanzar un cuchillo contra los jugadores de Millonarios, que celebraban el segundo gol que les dio el triunfo ante el Deportivo Independiente Medellín.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

En la publicación, también hay un fragmento del video de las cámaras de seguridad del estadio Atanasio Girardot, en el que se ve el momento exacto en que lanza el cuchillo desde la tribuna noroccidental.

“Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a identificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar”, escribió el mandatario.

Publicidad

Le puede interesar: Reimplantan mano de hincha de Millonarios que había perdido al ser atacado a cuchillo

Precisamente la prohibición para ingresar al escenario deportivo, al igual que una multa, son las sanciones a las que se enfrenta este sancionado, que serán definidas por el Comité de Convivencia del Fútbol de Medellín e informadas el próximo lunes.

Publicidad

Esta noticia se da luego de que entidades como la Dimayor, el mismo Deportivo Independiente Medellín y el Instituto Distrital de la Participación de Bogotá, rechazaran el hecho y pidieran celeridad en la investigación para aplicar la sanción correspondiente.

Entérese en BLU Antioquia de todas las noticias de la región que son relevantes e importantes, con los hechos que son novedad, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.

undefinedundefined