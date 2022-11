Indignante: por robarle un celular asesinan a joven en Bucaramanga

El asesinato del joven de 22 años Daniel Enrique Mejía Guerrero se presentó en el barrio Cristal Bajo del sur de Bucaramanga cuando en horas de la noche se encontraba conversando con su novia en la puerta de su casa, sin embargo, fue abordado por dos delincuentes.

Las personas que llegaron hasta la puerta de la casa del joven iban en una motocicleta, con chaquetas oscuras y cascos y en el momento en que intentaron quitarle el celular a Mejía lo intimidaron un arma blanca, pero el joven se opuso y uno de los agresores lo apuñaló en el cuello.

Publicidad

Aunque el joven fue llevado a la clínica Foscal de Bucaramanga, lamentablemente llegó sin signos vitales, mientras sus agresores se escaparon del lugar.

El hecho causó tanta indignación en la comunidad que el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas escribió en su cuenta de Twitter: “Lamento muchísimo la muerte de Daniel, quien mataron por robarle el celular en la puerta de su casa. Condolencias a su familia en esta situación difícil y todo mi apoyo. No descansaremos hasta capturar a quienes lo mataron. Debe caerles todo el peso de la ley”.

Algunas horas después la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró ubicar a los agresores pero no pudieron ser capturados por que no fueron encontrados en flagrancia y porque no había nadie que los acusara de haber cometido el delito. Finalmente fueron reseñados por las autoridades mientras avanza la investigación.

Publicidad