Indisciplinados en pandemia pueden pagar penas de 4 a 10 años de cárcel: MinSalud

El ministro de Salud, Fernando Ruíz, se refirió a los recientes casos de indisciplina social presentados en ciudades como Cali y Barranquilla, donde algunos ciudadanos no han respetado las medidas de bioseguridad, las normas de las autoridades locales y mucho menos el distanciamiento social en tiempos de pandemia.

Advirtió el ministro que, según el Código Penal, estas personas que no cumplan con la normativa para enfrentar la pandemia del COVID-19 pueden ser judicializadas con penas de 4 a 10 años de cárcel.

Publicidad

Le puede interesar: El relato de la primera víctima de ‘Barbie’, cabecilla de red de trata de personas

“Esto se está presentando en otras ciudades del país y queremos decir: la epidemia no se ha superado, la posibilidad de un rebrote es bastante alta y si no se ha guardado la disciplina puede ser un tema que es muy crítico. Quiero recordar, muy enfáticamente, que existe el artículo 368 del Código Penal, mediante el cual pueden ser judicializados quienes no sigan las normas para el control de una epidemia. Pueden ser judicializados con penas de 4 a 10 años”, dijo el ministro.

Agregó que las posibilidades de rebrotes son altas en medio del aislamiento selectivo por lo cual la disciplina, el autocuidado y la prevención son claves para enfrentar el virus y mantener una tendencia a la baja en la curva de contagios.

Publicidad

“En las últimas semanas hemos visto situaciones muy críticas en algunas ciudades como Barranquilla y Cali de desorden social y de indisciplina social frente a las normas que se han planteado aquí por el control del COVID-19. Usted lo ha dicho muchas veces, lo he dicho en el programa, la posibilidad de un rebrote es muy alta y vemos estos temas de desorden social. Realmente, los alcaldes han tenido dificultades para controlar estas situaciones”, dijo Ruíz.

Sumándose a este llamado, el presidente Iván Duque aseguró que aunque el país está llegando al 80 % de recuperados del coronavirus, no se puede bajar la guardia porque en otros países, especialmente de Europa, se han visto situaciones en las que se dio apertura, se presentaron rebrotes y fue necesario apretar las medidas contra la pandemia.

Publicidad