Interceptaciones y una consignación: pruebas por corrupción en Extinción de Dominio

Aunque un juez de garantías de Bogotá otorgó prisión domiciliaria a Alfredo José Mendoza Fortich, secretario general de la Contraloría de Córdoba; a su hermano Carlos Raúl Mendoza, y a Erika Tatiana Rivera, una funcionaria de la Fiscalía, el ente acusador dice tener pruebas suficientes para asegurar que hacen parte de una red que logró permear la unidad de *Extinción de Dominio* de la entidad para hacer “chanchullos”.

Fuentes de BLU Radio explicaron que a raíz de una denuncia que presentó el exsenador Otto Bula en junio del año pasado, en la que revelaba que le ofrecieron 6.000 millones de pesos para beneficiarlo en procesos de extinción de dominio, la Fiscalía interceptó las líneas de los capturados.

Desde ese entonces, escuchaban todas sus conversaciones. Las interceptaciones duraron nueve meses. En las escuchas aparece, por ejemplo, una llamada entre Alfredo Mendoza y Otto Bula en la que el exsenador pide que le ayude a averiguar unos procesos que le lleva la mencionada unidad y que necesita una copia de los mismos. Es cuando Alfredo le marca a su hermano Carlos para preguntarle cuáles son los procedimientos para la expedición de copias de los procesos de extinción y este, a su vez, se comunica con la funcionaria Erika Tatiana, quien finalmente le explica lo que deben hacer.

Por los hechos, los capturados fueron imputados por los delitos de extorsión, cohechoy concierto para delinquir.

La factura

La Fiscalía también tiene en su poder una consignación que le hizo Alfredo Mendoza a la funcionaria Érika Tatiana por 700.000 pesos. Según los investigadores, esto sería prueba de un pago en contraprestación por sus gestiones en la entidad. Y, sobre todo, de un supuesto concierto para delinquir.

En las intercepciones se mencionan a tres exdirectivos de la Fiscalía, que, supuestamente, estarían detrás de la red.

Respuesta

BLU Radio consultó al abogado de Alfredo Mendoza, Luis Carlos Torregroza, quien explicó que la consignación no se trata de “un pago ilegal porque no tuvo nada que ver con las funciones de Erika Tatiana, pues no trabajaba en extinción, sino en cargo asistencial nivel 4 en una unidad de la seccional de Bogotá”.

“Alfredo Mendoza nunca ha tenido relación de ningún tipo con procesos ni funcionarios de Extinción de Dominio”, dijo el togado.

Sin embargo, el abogado Torregroza no quiso dar detalles del proceso por tratarse de una diligencia reservada.

