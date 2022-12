JEP concede 20 días de plazo para que EE.UU. envíe pruebas contra Jesús Santrich

El procurador general Fernando Carrillo reveló este lunes que la JEP tomó la determinación de conceder 20 días de plazo para que la justicia de Estados Unidos envíe pruebas contra Jesús Santrich luego de que finalmente recibieran la carta con la solicitud.

Carrillo admitió que, aunque no conoce de fondo el fundamento de la JEP para hacer esta prórroga, esto se debe a la falta de trazabilidad en el envío de la carta rogatoria a Estados Unidos pidiendo más pruebas en el proceso.

“Sé que se acaba de prorrogar por 20 días, ellos creen que por los términos, tal cual venían concebidos, pues no se podían cumplir simplemente porque hubo una negligencia en el caso de la entrega de esa solicitud. Yo no quiero juzgar porque la Procuraduría ha sido muy crítica de determinadas competencias de la JEP, si tenía o no la competencia para solicitar esas pruebas”, dijo.

Carrillo también informó que avanza la indagación preliminar a funcionarios de la empresa de mensajería 4-72, del Ministerio de Justicia y de la Cancillería para determinar posibles responsabilidades disciplinarias.

“En una indagación preliminar ellos pueden ir a la Procuraduría y presentar una declaración, pero lo que es claro es que tenemos que investigar qué fue lo que sucedió”, agregó.

Por su parte, la JEP reveló la decisión asegurando que es un hecho ajeno a la jurisdicción por lo cual se tomó la determinación.

"Por una votación de 4-1, la sección consideró que la no llegada de la carta rogatoria a Estados Unidos constituyó un hecho ajeno que entorpeció el buen funcionamiento de la labor de administrar justicia en el contexto de los acuerdos de paz y no atribuible al destinatario de la solicitud de la asistencia judicial, sino a quien fungía como intermediario o canal diplomático entre los diferentes Estados y a la empresa de mensajería que se utilizó para la remisión de la carta rogatoria”, señala la JEP en la decisión.

La sección decidió dejar sin efecto el auto del 29 de enero pasado, que había cerrado el ciclo probatorio en este caso y abierto la etapa para que las partes presentaran alegatos finales.

"A raíz de las irregularidades con en el envío de la carta rogatoria, la Sección de Revisión compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe si hubo faltas disciplinarias por parte de los funcionarios de la empresa pública 4-72 y el Ministerio de Justicia y el Derecho", dijo la JEP.

De igual forma, el tribunal especial determinó remitir la decisión a la Fiscalía General y a la Presidencia de la República para que sea evaluada la privación de la libertad de Santrich desde hace 10 meses.

“Se examine si hay lugar a realizar un juicio de ponderación en relación con la prolongación de la privación de la libertad del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, dado que esa decisión no le corresponde a la JEP", dice el comunicado.

Sobre esta decisión, tanto la defensa de Jesús Santrich como la Procuraduría pueden presentar recurso. Los tiempos para esta acción son de tres días a partir de la notificación, es decir, si para el jueves no se presentan dichos recursos, desde el próximo viernes 7 de febrero empiezan a correr los 20 días para la entrega de pruebas.