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Blu Radio  / Judicial  / Johny Giraldo designa defensa y avanza en entrega de pruebas como testigo en caso contra Ricardo Roa

Johny Giraldo designa defensa y avanza en entrega de pruebas como testigo en caso contra Ricardo Roa

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, Giraldo habría sido la persona encargada de ejecutar la remodelación del penthouse 901, relacionado con el caso.

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