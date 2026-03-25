Johny Giraldo designa defensa y avanza en entrega de pruebas como testigo en caso contra Ricardo Roa

Johny Alejandro Giraldo Montoya, testigo dentro del proceso por presunto tráfico de influencias que involucra al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, designó como su apoderado al abogado Gustavo Moreno, en medio del avance de la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente acusador, la investigación se centra en elementos que evidenciarían un posible tráfico de influencias a favor del empresario Juan Guillermo Mancera, quien participó en la venta del penthouse 901 relacionado con el caso. En este proceso judicial, Ricardo Roa no aceptó los cargos formulados en su contra.

Ricardo Roa en medio de una rueda de prensa en agosto de 2024. Foto: Presidencia.

Según lo expuesto por la Fiscalía, entre agosto de 2024 y enero de 2025, el directivo habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares. Se le atribuye haber solicitado, presuntamente, al presidente de la filial Hocol, Luis Rojas, beneficiar con oportunidades de negocio a Mancera, quien previamente había intervenido en la negociación del apartamento objeto de la investigación, en la cual Roa habría tenido un claro beneficio económico y comercial en el precio de la adquisición.

Dentro de este contexto aparece el nombre de Johny Alejandro Giraldo Montoya, quien ahora actúa como testigo clave en el proceso. De acuerdo con la información conocida por las autoridades, Giraldo habría sido la persona encargada de ejecutar la remodelación del apartamento relacionado con el caso. Asimismo, se estableció que no habría recibido dinero directamente del presidente de Ecopetrol, sino a través del abogado Hernando Ballesteros, a quien identificó como una persona cercana a Ricardo Roa.



Johny Giraldo, designa defensa y avanza entrega de pruebas como testigo en caso contra Ricardo Roa

La designación del abogado Gustavo Moreno como su representante legal marca un nuevo momento dentro del proceso, especialmente por el papel que desempeña Giraldo como testigo directo de los hechos investigados. El jurista aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar con las autoridades y aportar información relevante para el esclarecimiento del caso.

El abogado Moreno señaló que su representado tiene conocimiento directo sobre situaciones que deben ser aclaradas judicialmente. “Es un testigo directo de hechos que deben ser esclarecidos. He estado en escenarios donde la verdad es incómoda. Y, precisamente por eso, sé que debe protegerse, no silenciarse”, afirmó el abogado.

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El defensor también reiteró la disposición de su cliente para comparecer ante las autoridades y aportar material probatorio que contribuya a avanzar en la investigación. “Mi representado está dispuesto a comparecer ante las autoridades, como ya lo ha hecho, y aportar toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos de los que tiene conocimiento y también con el propósito de aportar pruebas documentales”, agregó.