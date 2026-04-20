Juanita León anuncia acciones legales contra Revista Semana por difamación y falsas acusaciones

La Revista Semana publicó un texto llamado "La periodista y el imperio familiar", un texto sobre La Silla Vacía y su fundadora y directora, Juanita León. En siete puntos, el autor Germán Calderón España, acusa a León de conflictos de interés e incluso de supuestas ilegalidades. Juanita León, cuyo medio digital ha investigado a la derecha, la izquierda y el centro, pidió rectificación, en diálogo con Mañanas Blu, entregó detalles de su solicitud, a propósito del texto publicado.

Esta decisión se toma tras la ausencia de una respuesta formal a una solicitud de rectificación por una serie de afirmaciones que León considera difamatorias y carentes de veracidad fáctica.



El conflicto legal y la respuesta de Gabriel Gilinski

Según relató León, tras enviar la solicitud de rectificación, no recibió una contestación oficial de la revista, sino un mensaje directo del propietario del medio, Gabriel Gilinski. En dicha comunicación, Gilinski intentó deslindar la responsabilidad del medio sobre lo publicado.

Según la periodista, "Gabriel dijo que ojalá yo pudiera resolver eso con el columnista, porque el columnista es el que responde por sus opiniones, no el dueño del medio". Ante este argumento, León fue enfática en diferenciar la libertad de opinión de la difusión de falsedades.

La directora de La Silla Vacía sostuvo que, incluso en espacios de opinión, se debe responder por las aseveraciones fácticas. "Tú no puedes opinar, o sea, tú tienes que tener pruebas para poder hacer una aseveración fáctica", explicó León, subrayando que la Corte Constitucional es clara en esta distinción.



Para León, estos ataques no son aislados, sino que responden a una "triangulación" entre los intereses de la Revista Semana y campañas políticas específicas. La periodista vinculó la agresividad de estas publicaciones con investigaciones previas de La Silla Vacía sobre el financiamiento de la campaña de Vicky Dávila y los negocios de Abelardo De La Espriella.

Finalmente, León defendió la transparencia de su medio, recordando que siempre hacen públicos sus balances y que las críticas actuales, como las relacionadas con el Banco Santander o el "Proyecto Júpiter", son parte de una "campaña de desprestigio en contra de la Silla Vacía, dado que nunca nos pueden rectificar una historia periodística".

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