Juez condenará a 17 años de cárcel a Kevin Naranjo por homicidio de estudiante Fredy Guzmán

Una Juez de conocimiento aprobó la negociación y preacuerdo del procesado Kevin Naranjo y la Fiscalía, con el cual Naranjo Lemus será condenado a más de 17 años de prisión por su participación en el homicidio de Fredy Santiago Guzmán, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, asesinado el pasado 15 de abril durante un hurto en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en Bogotá.

El procesado aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio en calidad de cómplice y hurto calificado en grado de tentativa, en el marco de un preacuerdo con la Fiscalía que contempló una pena de 210 meses de prisión.

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La juez aseguró “En esas consideraciones, pues, para este estrado judicial se cumplen, entonces, presupuestos para poder, tanto constitucionales como legales, para poder avalar el preacuerdo presentado por la fiscalía con el señor Kevin Naranjo, teniendo en cuenta que hasta aquí, lo actuado, se tienen suficientes pruebas para derruir la presunción de inocencia y, consecuente, entonces, avalar ese preacuerdo presentado por parte del ciudadano, con la fiscalía y administración de la defensa, pues el sentido del fallo será de carácter condenatorio”.

Los hechos ocurrieron hacia las 9:42 de la noche, cuando Guzmán, de 19 años, esperaba dentro del vagón 2 de la estación la ruta que habitualmente utilizaba para regresar a su residencia. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, tres hombres lo abordaron y, actuando de común acuerdo y con división de funciones, lo rodearon, lo sometieron y le quitaron el celular y otras pertenencias.



Durante la audiencia, el fiscal describió las condiciones en las que se produjo el ataque y señaló que la víctima estaba sola, desarmada y en inferioridad numérica frente a sus agresores.

Por estos hechos, Naranjo aceptó los cargos de homicidio en calidad de cómplice y hurto calificado en grado de tentativa, luego de ser informado de las consecuencias de la negociación judicial. El preacuerdo estableció una pena de 200 meses de prisión por el homicidio, a la que se suman 10 meses por el delito de hurto calificado en grado de tentativa.

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Durante la audiencia inicial de preacuerdo, Naranjo también se dirigió a la familia de Guzmán y ofreció disculpas, particularmente a la madre del joven.

“Si está escuchando a la mamá, pues, más que todo es a ella ofrecerle perdón, porque, pues, una situación que, obviamente, pues, no era la idea que pasara, no era la idea que llegara a esos extremos, pero, pues, a veces pasan cosas que uno, sí, no controla. De mi parte, pues, créame que ha sido también complicado porque, pues, es una situación que no estaba planeada, o sea, no era una situación que uno dijera, vamos a realizar, pero, de antemano, sí ofrecerles perdón. Y, pues, qué pena también por todo eso.⁠⁠‍”afirmó el procesado.

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Por este caso también fue judicializado Harold Figueroa Ballén, señalado de participar en el hurto. Las investigaciones identificaron a tres presuntos responsables del ataque, de los cuales solo dos personas han sido judicializadas.