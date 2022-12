Juez dejó libre a policía que causó la muerte a dos motociclistas en Bogotá

El juzgado 78 penal de garantías de la URI de Tunjuelito consideró que, al no tener antecedentes judiciales, el policía Milton Morrales no constituye un peligro para la sociedad.



Las familias de los dos hombres que perdieron la vida en el accidente, Joan Sebastián Sánchez y Mario Alberto Silva exigieron justicia.



Jonathan Sánchez, hermano de Joan Sebastián Sánchez, una de las víctimas, manifestó:



“Después de que mató a dos personas inocentes, cómo no es peligroso para la sociedad”.



Luis Hernando Burgos cuñado de Mario Alberto Silva, que también murió tras el choque.



“Borracho y lo dejaron libre porque no era un mal para la sociedad. No nos dejaron entrar, solo entraron periodistas, la juez de garantías dictó sentencia y no pudo apelar ni el abogado ni nadie”, explicó.



El uniformado Milton Morales ofreció una indemnización en la audiencia que dio como resultado su libertad.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Reforma tributaria no será aprobada a pupitrazo en el Congreso, advirtió desde Neiva el ministro de Hacienda.



-En las últimas horas la Policía de La Guajira entregó más detalles sobre el atentado a bala que se registró en Riohacha, que dejó dos muertos y tres heridos.

-Varias personas resultaron heridas al caer un árbol sobre un vehículo en Santander.



-México quiere privilegiar el diálogo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump para una nueva agenda.



-James Rodríguez no será titular con el Real Madrid, para el clásico ante el Atlético.



-Quince personas resultaron heridas en Ecuador luego de que un bus de estrellara contra una vivienda en la ciudad andina de Latacunga.



-Las autoridades de Colombia, en combinación con las de Francia, incautaron en aguas del Caribe 649 kilos de cocaína y detuvieron a dos venezolanos y dos colombianos que llevaban la carga en una lancha.



-El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, tiene previsto reunirse este fin de semana con el gobernador de Nueva Jersey, Christopher Christie, a quien recientemente decidió sustituir al frente del equipo de transición.