Juez dice que existió una organización criminal y le da credibilidad al testimonio de Gustavo Moreno

El juez 10 de conocimiento de Bogotá falló en el proceso que lleva la Fiscalía contra el exmagistrado Francisco Ricaurte, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho, utilización indebida de información privilegiada, tráfico de influencias de particular, por ser, supuestamente, integrante del denominado ‘cartel de la toga’.

En su decisión, el juez dijo que había pruebas de que existió esa organización criminal en las más altas esferas de la justicia y añadió que no hay pruebas que desvirtúen el testimonio del exfiscal Luis Gustavo Moreno sobre la misma.

“Por lo menos desde este momento para el caso que ocupa la atención del despacho comienza a perfilarse aquello que denominado Luis Gustavo Moreno como una organización criminal y como se trata de valorar el testimonio de Moreno, no ve esta judicatura que dentro del acervo probatorio haya alguna prueba que desvirtué o haga inverosímil o no creíble las aseveraciones que hizo Moreno”, dijo.

Añadió que, según pruebas, esa organización habría corrompido a más funcionarios, según la declaración de Moreno.

“Es una organización no solo criminal. Lamentablemente me corrompí, pero Ricaurte y Bustos corrompieron a los demás funcionarios como Camilo Ruiz, Alfredo Bettín y más funcionarios porque los tenían al servicio de los intereses personales no solo de los intereses de corrupción si no cualquier tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones”, añadió el juez.

Además, dijo que, según los testimonios, los integrantes de la organización criminal eran: Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Luis Gustavo Moreno y ocasionalmente: Alfredo Bettín, Camilo Ruiz, Luis Ignacio Lyons y Camilo Tarquino.

Publicidad

Según la Fiscalía, los exmagistrados Francisco Ricaurte y José Leónidas Bustos tenían una organización criminal conocida como el cartel de la toga, la cual operó desde 2013 y hasta 2017, para el direccionamiento de decisiones judiciales y manipulación de evidencia, al que integraron al abogado y luego fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Al parecer, fueron beneficiados con esas actividades ilícitas los exsenadores: Musa Besaile, Álvaro Ashton, Julio Manzur y el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.

“Sí resulta cierto y probado que Ricaurte y Moreno, integrantes de la organización que data del año 2013 con poder de Juan Carlos Abadía a Moreno, como fachada, con intervención activa de Ricaurte desarrollando el propósito criminal que era favorecer a Abadía para que no se le imputara por un contrato de bibliotecas y archivar dos archivos en su contra que llevaba el fiscal Alfredo Bettín, a quien Ricaurte le prometió mantenerlo en el cargo con el compromiso de orientar los dos archivos a favor de Abadía y evitar imputación”, dijo el juez.