Juez niega preclusión que pidió Fiscalía para terminar proceso por la caída del Puente Chirajara

Este jueves, 12 de agosto, un Juez penal de Villavicencio llamó la atención a la Fiscalía, esto por pedir la preclusión de manera anticipada, a favor de 9 ingenieros procesados por la caída del puente de Chirajara, donde perdieron la vida 9 operarios y 7 más quedaron lesionados, desconociendo abundantes pruebas para implicar a directivos y otros funcionarios de la concesionaria Coviandes.

Durante una extensa audiencia virtual con los 9 ingenieros indiciados en el proceso, el Juez expresó su molestia por el afán de la Fiscalía de pretender la preclusión de las investigaciones, y más allá de la actuación del fiscal, le reprochó que no estén vinculados los directivos de la concesionaria Coviandes y de la empresa constructora Gisaico.

El juez llamó la atención y mostró su sorpresa porque a los indiciados se les está atribuyendo un homicidio culposo, cuando las pruebas permiten establecer una imputación por el delito de homicidio con dolo eventual, cuya pena es superior.

“Debo referirme a los indiciados, pero seguro hay más coindiciados y que no merecen que se archive rápido y calladito el proceso con el ‘tapen tapen’, y que ellos no tuvieron nada que ver. No, aquí estamos en un sector de los contratistas y, ¿qué pasa con los contratantes?”, dijo el juez.

Agregó que la investigación ha desconocido los conceptos técnicos expuestos por expertos nacionales e internacionales, en los cuales destacan los errores cometidos por los constructores, como, por ejemplo, que el calculista dimensionó de manera errónea las obras partiendo de cálculos incorrectos y que la viga del cabezote no tenía suficientes cables para soportarlas, entre muchas otras.

“El descalabro de esa obra civil generó todo tipo de reacciones de vergüenza nacional frente a la ingeniería, que se avizoraba como una de las vías donde se han realizado las obras más importantes de la ingeniería nacional, especialmente una buena cantidad de túneles y puentes”, reprochó el juez.