Justicia Penal Militar precluyó investigación contra jefe del esquema de seguridad de Miguel Uribe

La Justicia Penal Militar precluyó la investigación adelantada contra el subcomisario Víctor Hugo Gómez, jefe asignado a la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (DIPRO) e integrante del esquema mixto de seguridad de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP) del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, al concluir que no existían elementos para atribuirle responsabilidad por comisión por omisión en calidad de garante dentro de la investigación por el magnicidio.

Durante el proceso, la Fiscalía Penal Militar determinó que el evento político realizado en el parque El Golfito fue planeado con varios días de anticipación por el equipo del senador, sin que el esquema de seguridad fuera incluido en la organización ni en la notificación de los cambios de agenda. En ese sentido, el ente investigador sostuvo que “las pruebas demuestran que se redujo la capacidad de respuesta anticipada del esquema de protección, donde los hechos probados permitieron evidenciar planificación realizada por el equipo de trabajo del senador, sin incluir al esquema de seguridad”.

La Fiscalía precisó además que, según las entrevistas recaudadas, el acto político se preparó con al menos una semana de anticipación e incluso contó con una pregira logística, mientras que la secretaria privada del senador informó oficialmente al subcomisario Gómez sobre la actividad únicamente el mismo sábado 7 de junio a las 7:07 de la mañana. En consecuencia, concluyó que existió una “imposibilidad material de realizar la avanzada que exige que el hombre de avanzada inspeccione los sitios con 1 o 2 días de antelación para verificar rutas, hospitales cercanos, identificar refugios seguros y coordinar con la policía de la jurisdicción”.

La condición del legislador había vuelto a crítica después de sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato. Foto: AFP

Al resolver el caso, el juez consideró que decisiones como la distribución del esquema de protección entre el senador y su familia o el descanso de tres de sus integrantes el día del evento correspondían a funciones administrativas ajenas a la responsabilidad directa del subcomisario. En la decisión señaló que “la fuerza criminal de quienes venían planeando este magnicidio superó el esfuerzo del hombre de protección subcomisario Gómez Velasco” y resaltó que el uniformado actuó con la información y los medios disponibles.



El despacho también destacó que, tras el ataque, el subcomisario reaccionó protegiendo al senador con su propio cuerpo y exponiendo su vida para evitar una nueva agresión. Finalmente, concluyó que “el elemento subjetivo del delito de prevaricato por omisión no puede ser inferido a partir de apreciaciones subjetivas ni de la mera ocurrencia de un resultado lesivo, sino que exige prueba concreta que permita establecer la existencia de una voluntad consciente y deliberada de omitir el cumplimiento de ese deber”, razón por la cual resolvió precluir la investigación a su favor.

