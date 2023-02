La carta del juez en la que pide al comisionado de Paz la resolución sobre Jorge Luis Alfonso

El director del servicio informativo en Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló la carta que le envió el juez quinto de ejecución de penas, Orlando José Petro, al comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en la que le pedía la resolución en la que se nombraba facilitador de paz a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la polémica empresaria Enilce López, 'La Gata'.

El documento tiene fecha del 18 de enero y fue enviado al correo del comisionado Rueda.

“Por medio del presente auto, me permito notificarle lo que este despacho por auto de la fecha resolvió: "Se encuentra anexado al expediente solicitud de cumplimiento a la Resolución 075 de 22 de diciembre de 2022, emanada por el departamento Administrativo de la Presidencia de la República de Colombia- Alto Comisionado para La Paz, mediante el cual se delega a JORGE LUIS ALFONSO LOPEZ como FACILITADOR DE LOS PROCESOS DE PAZ, con grupos armados ilegales. En consecuencia, requiere el levantamiento de las medidas restrictivas que pesan en su contra, para llevar a cabo la misión”, dice uno de los párrafos.

Seguidamente hace la solicitud de la resolución que nombró al polémico hijo de Enilce López como facilitador, un hecho que le ha costado muchas críticas al Gobierno nacional.

Publicidad

“Así las cosas, previo a estudiar la viabilidad de su solicitud, este despacho DISPONE oficiar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica- Alto Comisionado para la Paz, Dr. Iván Danilo Rueda Rodríguez, remita a este despacho la providencia original, mediante el cual autoriza al señor JORGE LUIS ALFONSO LOPEZ, para que "contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados", concluye.

Atentos: Esta es la carta que le envió el juez quinto de ejecución de penas al Comisionado Danilo Rueda, el 18 de enero, pidiéndo que envíe la resolución en la que nombra facilitador de paz al condenado hijo de “La Gata”, Jorge Luis Alfonso López. Vía @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/P1REFwvVm9 — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 9, 2023

Publicidad

La Fiscalía informó que investigará por prevaricado por acción al juez Petro Vanderbilt, luego de que este miércoles se conociera la decisión de dejar en liberta a este hombre, condenado a 29 años de prisión por homicidio.

“Como le he indicado al país, no existe marco jurídico, ni constitucional, ni ley de sometimiento, para que estas personas queden en libertad. La paz total no puede ser la paz simulada y tramposa”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.