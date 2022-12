La Fiscalía podría abrir la puerta para el sometimiento de las Bacrim

En tiempos en que se está promoviendo la implementación del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las Farc, varios sectores se han preguntado los caminos que se van a seguir con otros grupos armados ilegales en el país.



Una de esas problemáticas son las bandas criminales, para quienes no está cerrada del todo la puerta para su sometimiento a la justicia.



El fiscal general Néstor Humberto Martínez explicó que, “cualquier organización criminal ordinaria puede apelar a los mecanismos del sistema penal para someterse al imperio del orden y la justicia, pero es claro que el Estado no puede iniciar procesos de negociación política con organizaciones criminales”, explicó.



Mientras se da un escenario para esa eventual negociación, la Fiscalía lanzó una ofensiva contra las bandas criminales que delinquen en Urabá y el bajo Cauca antioqueño, la zona del Catatumbo, La Guajira y el sur de país.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Tras su renuncia a la dirección ejecutiva de la Federación de Departamentos, Amilkar Acosta señala que su nombramiento no había sido del agrado del vicepresidente de la república, y que se ejercieron algunas presiones políticas para que dejara el cargo.



-Cerca de 100 personas protestan a esta hora en contra de las corridas de toros que se viven en la Plaza la Macarena de Medellín. Aunque están acompañados por el Smad y la Policía no hay alteraciones de orden público.



-El director nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez quien está en Bucaramanga confirmó que mil hectáreas en más de 55 municipios se han visto afectadas por incendios forestales.



-La aerolínea KLM en Ámsterdam reportó que devuelve a sus países a dos pasajeros que se dirigían a EEUU, mientras tanto ya se registran manifestaciones en el país norteamericano por las medidas de inmigración anunciadas por el presidente Donald Trump.