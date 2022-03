La polémica conversación del abogado Iván Cancino sobre el preacuerdo de Carlos Mattos

En una acción de tutela presentada por Gonzalo Guillén por la supuesta violación y amenaza de los derechos e intereses colectivos a la verdad, en medio del caso en contra del empresario Carlos Mattos , el periodista reveló una extensa conversación que tuvo con el abogado principal de Mattos, Iván Cancino, sobre el polémico preacuerdo que terminó tumbando un juez.

Guillén dice que, supuestamente, la Fiscalía le exigió a Mattos que para darle el preacuerdo debía hablar de Guillén.

Publicidad

“Exigirle al señor Mattos que como única condición para acceder a un preacuerdo que sostuviera el suscrito, dijera que había recibido unos estipendios con el único objeto de desprestigiar la Fiscalía, aseveración que aparte de injuriarme y calumniarme afectó el derecho a la verdad que le corresponde a la sociedad colombiana en su emisión y recepción”, dice la demanda popular en la que Guillén dice que actúa en defensa del periodismo como víctima y la verdad real.

Guillén asegura que una conversación con Cancino muestra que es víctima del proceso.

“La única cosa que, digamos, que tiene mucha certeza, que publicó Darcy Quinn, no sé quién le daría la nota, yo creo que fue alguien de la oficina o familia de Carlos, es que llega a este tipo Sánchez y le cobra 900.000 dólares, una locura. Y le dice: 300.000 de anticipo y yo le ayudo a cuadrar la negociación. Cuando uso la palabra "cuadrar" no me consta que haya sido algo malo, pero con ese dinero, uno no sabe (…) Yo he cobrado muy bien mensualmente, pero en tres años he reunido esa suma. Y yo no voy a decir que no he cobrado bien, pero son tres años, no en dos meses. Y empiezo a sentir yo el codo y (inaudible) ¿qué es lo que sucede? Claro, Emilio Tapia, bravo conmigo, pues cuando yo represento al Ministerio de Comunicaciones, él pide una audiencia para irse para Malambo. Yo me opongo, no señor. Primero la competencia no es el juez de Malambo, segundo, usted no ha reparado, me le opongo durísimo. Entonces ve en Carlos dos cosas: plata y posibilidad también de empezar a darme codo. Y Sánchez llega y empieza a decir no negocio, cuando de pronto viene el golpe mortal. El fiscal Betancur le manda una carta diciéndole "no negociamos con usted", y Sánchez había dicho que era su mejor amigo. Y otro plus muy importante ahí, el fiscal general de ese tiempo fue muy inteligente y dijo, aquí pasó algo. No sé si usted sabe de una famosa llamada que hicieron desde la cárcel, que también Daniel Coronell la (inaudible) con pelos y señales”, dice el documento.

Entonces, hablan de la llamada que Mattos tuvo con fiscales, en la que les solicitó colaboración.

Publicidad

“Que la llamada es ilícita porque ellos no podían tener celular, ¿no? Por ahí a una fiscal la botaron por eso ¿no? (…) Los dos fiscales del caso, que son más perros que un gato, como decía mi papá, la llamada, tal, pero apenas colgaron, constancia, fiscal, ta, tá, chao. Y ahí vino el problema. Entonces, ahí sí, Carlos, ‘Ivancito, ven me ayudas’... Ahora sí. Entonces voy, me acerco, y ellos reticentes. Yo creo que, a Betancourt, Sánchez le tuvo que contar cuánto cobró y Betancur le dijo ‘venga, venga miramos a ver qué se hace’, se abre la negociación y el lunes se cierra. Yo voy al búnker con Alejandro, con Laura, la abogada que aparece ahí con él, que es conocida mía, hechura mía, pues, y yo hablo con Carlos y le explico. Y antes de salir, que estábamos en 48 meses de cárcel, una indemnización cuyo máximo era dos millones de dólares, unas excusas públicas, el pago de la multa, que aquí nadie paga la multa de una y reconocer los hechos con una salvedad: que en el apartamento de Carlos Mattos nunca se dio plata. Y eso es cierto”, añade el documento.

La llamada sobre el preacuerdo

Publicidad

Según Cancino, la Fiscalía le dijo a Mattos que hablara sobre pagos a Guillén y accedió a pesar de que nunca, supuestamente, le había comentado algo sobre el tema a Cancino.

“Cuando llegan los fiscales, me voy parando yo, y de pronto, voy veo en la puerta, (inaudible) bueno, ahora sí el interrogatorio del tema de Gonzalo sobre que usted le pagaba para desacreditar a la Fiscalía. Me devuelvo y le digo: Carlos, eso no pasó. Ah, pues entonces no hay negociación y nos paramos. Yo dije, hijueputa, ¿y yo qué hago? Denos 10 minutos. Y le digo a Sánchez y le digo a Carlos y le dije a Laura, porque yo sí dejé a Laura de garante, Tú no puedes meterte con los temas que no son ciertos, por más de que la Fiscalía... Y le voy a decir las palabras textuales, le dije: primero, porque Gonzalo Guillén es un enemigo muy fuerte, y se lo reconozco. Le dije, no es ningún pendejo y no se va a quedar (inaudible). Segundo, tú nunca me has hablado de eso. Yo llevo contigo cinco años y yo soy tu memoria histórica. Y tercero, tú ya no te acuerdas de nada. Entonces, hoy te reciben un interrogatorio, tú dices algo, en un mes dices otra pendejada, no es lógico. Pero como ustedes no me quieren a mí, yo aquí les dejo el champú y me voy. Tres de la tarde me llama Carlos, "no, este señor no sirve pa' un culo. Ven y arregla. Vuelvo y ya no son 48 meses, ya son ochenta y pico que quedan en cincuenta y seis”, dice.

La conversación sigue

“De los dos fiscales, dicen, tenemos es una deuda con el señor Gonzalo Guillén, porque nos ha jodido, porque nos ha dado. ¿Qué es lo que quieren que diga? Que se le pagó para... Eso no pasó. Y le dije: mire, yo conozco la defensa de Carlos Mattos de arriba para abajo. Carlos me contaba las cosas, (inaudible) hay cosas que se me salen de las manos, pero eso no pasó, les dije yo. Y Sánchez: pues, maestro, porque él habla así, que Carlitos, que lo conoce es Carlitos, maestro... Maestro el burro. Entonces le dije: mire, no sé con qué va a negociar usted, pero tenga mucho cuidado. En lo que quedaron fue en lo que está escrito, que yo tampoco lo tengo muy claro, Gonzalo, ¿te puedo decir Gonzalo? Y él dice mire, a mí la Fiscalía me llevó a un rincón en el que yo no puedo inventarme nada, Le dije eso tú lo tienes que tener claro. Tú, a la Fiscalía lo único que puedes decirle es lo que realmente pasó. Y eso lo sabes tú, porque realmente tú a mí no me has contado en cuatro años, jamás, que me hayas pagado a alguien para desprestigiar a nadie. Es real que Carlos Mattos no le ha pagado a un periodista de bajo nivel, ni a uno de alto nivel, para desprestigiar a nadie”, añade el documento.

Publicidad

Esa es una de las pruebas que tiene Guillén para argumentar que es víctima de la Fiscalía.

Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta: