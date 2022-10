La vida oculta de Juan Valderrama: habría ejercido la prostitución en Chile

Juan Valderrama, el santandereano preso y procesado por la atroz muerte de la chilena Ilse Amory Ojeda, habría ejercido la prostitución en Chile. Así lo aseguró un informe del canal chileno La Red y producido por el periodista John Mardones.

En el reportaje, que consultó a personas que se desenvuelven en el medio de los ‘scorts’ o gigolos en el país austral, un hombre aseguró que Valderrama sostenía relaciones con personas maduras en barrios de alto nivel.

"Se comentaba de más de un amigo que lo conocía", aseguró en entrevista otro gigoló conocido como ‘Mateo’, quien presta servicios sexuales en Chile.

Otra persona, propietaria de un departamento que supuestamente Valderrama quería arrendar para ejercer la prostitución, aseguró que el colombiano le confesó a lo que se dedicaba.

"Me dijo: 'no mira, yo soy escort, estoy en la página Sexo Sur'", contó el testigo.

"Yo le dije no, no puedo. Bueno y cuando empezó toda esta parte mediática de lo que sucedió y después cuando vi la entrevista que le hicieron en Colombia yo dije: ah, sí, yo me acuerdo, perfectamente”, agregó.

