Las pruebas que relacionan a Diosdado Cabello con el Tren de Aragua, según fiscal chileno

La muerte de Ronald Ojeda en Santiago de Chile, a manos de presuntos agentes que posteriormente fueron identificados como integrantes del Tren de Aragua, llevó a la justicia de ese país a abrir una investigación para esclarecer lo ocurrido. Las pesquisas apuntaron a una presunta conexión con el régimen de Nicolás Maduro y, específicamente, con Diosdado Cabello, señalado de estar detrás de la operación contra el exmilitar venezolano.

Después de varios meses de investigación, la justicia chilena acusó formalmente a Cabello de, presuntamente, cooperar con integrantes del Tren de Aragua para cometer delitos en distintos países de Latinoamérica y perseguir a personas que habían desertado del régimen venezolano.

“Las conexiones que puedan haber con el gobierno de Nicolás Maduro vienen dadas por una cuestión previa, que es la investigación por el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. A partir de ahí se hacen una serie de diligencias y lo que va apareciendo es que este secuestro y este homicidio fue un acto concertado y, en este caso particular, ejecutado por el Tren de Aragua”, explicó el fiscal del caso en diálogo con Noticias Caracol.

Diosdado Cabello Foto: AFP

Las pruebas sobre la presunta relación entre Diosdado Cabello y el Tren de Aragua

De acuerdo con el fiscal, la investigación cuenta con elementos que apuntarían a la existencia de pagos relacionados con el encargo, aunque todavía falta establecer con precisión los montos y los mecanismos utilizados para entregar el dinero.



“Lo que tenemos claridad es que hubo un encargo y ese encargo lo dio Diosdado Cabello con los niveles superiores del Tren de Aragua, que se les pagó la mitad al inicio del trabajo, como ellos llaman, y que la otra parte se pagaría al final”, señaló el funcionario.

El fiscal explicó que existen versiones contradictorias sobre el pago final. Mientras algunos involucrados sostienen que el dinero fue entregado, otros aseguran que la cúpula del Tren de Aragua se quedó con los recursos debido a que consideró que el operativo había sido ejecutado de manera incorrecta.

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Según su relato, el 25 de febrero, cuatro días después del secuestro y asesinato de Ojeda, los participantes en el operativo fueron citados a una videoconferencia y reprendidos por miembros de la estructura criminal identificados como Carlos Bobby y El Turco.

“Lo que hemos visto, que es similar, es concretamente que en este caso se produce una vinculación del sistema político o de gobierno con una organización terrorista o criminal transnacional que en este caso es el Tren de Aragua. Es como la cooperación que nosotros llamamos en nuestro país público o privada, pero en este caso es pública criminal en ese sentido en que la organización criminal cumple las funciones de ser el brazo armado en este caso del gobierno y tengo entendido que es un poco lo que ocurre con Nicolás Maduro en Estados Unidos en lo que dice relación con el narcotráfico y otras actividades delictuales, que es lo mismo que ocurre con el exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile”, añadió.