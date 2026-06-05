Las razones de la Corte para no investigar a congresista Ciro Antonio Rodríguez por caso Odebrecht

Blu Radio conoció en exclusiva que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación formal contra el congresista Ciro Antonio Rodríguez por el escándalo de Odebrecht. El parlamentario fue señalado de presuntamente haber intervenido en gestiones favorables a la multinacional brasileña para facilitar la aprobación de adiciones contractuales relacionadas con la vía Ocaña-Gamarra.

Sin embargo, tras evaluar las pruebas, el alto tribunal determinó que no se cumplían las exigencias legales necesarias para avanzar a una investigación formal, por lo que optó por una decisión inhibitoria en este caso concreto.

Los hechos investigados por la Corte Suprema de Justicia se enmarcan en el esquema de sobornos reconocido por Odebrecht ante las autoridades de Estados Unidos. De acuerdo con el expediente, la compañía habría pagado cerca de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 a funcionarios y particulares en Colombia para obtener beneficios en la adjudicación y ejecución de contratos de infraestructura.

Dentro de ese contexto, la investigación señalaba que Ciro Antonio Rodríguez Pinzón habría sido presuntamente beneficiado con pagos ilícitos canalizados a través de filiales de Odebrecht para intervenir en favor de la multinacional. La hipótesis apuntaba a que, desde su condición de integrante de la Comisión Sexta del Senado, habría promovido debates de control político y realizado gestiones orientadas a respaldar las adiciones contractuales y facilitar decisiones favorables para la compañía.



Pese a esta tesis de la Fiscalía, la Corte decidió inhibirse y, por tanto, no abrió una investigación formal al congresista por duda razonable: “Como se mencionó en precedencia, existen medios de prueba que podrían sugerir, así fuese de forma ínfima y probable, todas aquellas situaciones […] Se desdibuja la posibilidad de una atribución de cargos directa y específica contra el sindicado. Por ello, conllevan a predicar la existencia de dudas potenciales que deben resolverse en su favor”, señaló la Sala.