Las URI no son para que delincuentes estén más allá de las 36 horas detenidos: Fiscalía

El fiscal Francisco Barbosa dijo desde Bucaramanga que las Unidades de Reacción inmediata se convirtieron en un problema y se han convertido en focos del coronavirus, por lo que buscan descongestionarlas.

“Las URI y estaciones de Policía no son lugares para que estas personas estén más allá de las 36 horas y se nos ha convertido en un problema, no solamente en Bucaramanga, sino en diferentes lugares del país donde las URI no las han convertido en centros carcelarios y estas personas pasan más tiempo allí vulnerándoles sus derechos fundamentales”, dijo.

Publicidad

Frente a esto, el fiscal pidió a las autoridades locales “decisiones administrativas que ayuden a descongestionar las estaciones de Policía.

“La articulación debe ser total para que entre el Gobierno Nacional y local den rápidamente respuestas a la ciudadanía para buscar esa reducción en las URI”, agregó.