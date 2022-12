Las “verdades” incómodas del exparamilitar Salvatore Mancuso

En la mayoría de sus declaraciones ante Justicia y Paz, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ha hablado sobre supuestas alianzas entre miembros del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas. Incluso, ha dicho que existió un complot por parte de ese gobierno para evitar que los postulados a la Ley de Justicia y Paz contaran verdades.

“El gobierno del presidente Uribe en esa época nos extraditó justamente para acallar estas verdades, para impedirnos reconstruir especialmente las que afectaban las personas del gobierno de él o las personas afectas al gobierno que pertenecía en ese momento o afectaban a la fuerza pública o que de una u otra forma afectaba el Gobierno nacional. El complot existe de parte de ellos para callarme, para silenciar la verdad, yo tengo pruebas documentales que corroboran que durante el transcurso de las negociaciones fui claro al decirle al gobierno nacional que estas verdades vinculaban a funcionarios del gobierno de Uribe, que vinculaban a miembros de la fuerza pública, de las fuerzas militares y multinacionales, se lo dije al gobierno y le dije que no tenemos opción diferente que contarle esta verdad al mundo, el gobierno, en cabeza de sus representantes en algún momento, nos dijo tienen que saber manejar esas verdades, que no le haga daño al país, que no le haga daño al proceso. En otras oportunidades nos dijo: cuenten las verdades no importa que el gobierno esté vinculado, comprometido, pero después de decirnos eso nos hacían advertencias, que eran una especie de advertencias que de alguna u otra manera nos intimidaba”, dijo Mancuso al Tribunal de Justicia y Paz.

Incluso, asegura que fue el entonces comisionado de Paz Luis Carlos Restrepo quien le dijo, supuestamente, que debían “manejar” esas verdades para no hacerle daño al país.

“Usted dice que le hicieron advertencias respecto a decir la verdad sí, qué personas le hicieron esas advertencias a usted, si usted nos puede decir qué tipo de advertencias le hicieron, a que se refiere usted cuando habla de esto. Salvatore Mancuso Gómez. Bueno yo, por ejemplo, tengo unas grabaciones de las que le voy a hacer entrega señora fiscal en el transcurso de estas diligencias donde el señor comisionado de Paz, en unas reuniones que adelantamos con él, nos decía cómo manejan estas verdades. Fiscal Galindo Gómez: Perdón, cuando usted habla de comisionado de Paz, a quién se refiere. Salvatore Mancuso Gómez: A Luis Carlos Restrepo, miren cómo manejan esas verdades, esas verdades ustedes pueden manejarlas en otro momento ustedes cuéntenlas todas porque esas verdades también tienen manejo, sino quieren contarlas salgan y dígalas y explique cómo y porque no la quieren contar, hay una serie de pruebas documentales que yo puedo aportarles con relación al tema”, explicó el exjefe paramilitar.

También, dice Mancuso que, en el 2006, después de su desmovilización y cuando comenzó a contar la verdad empezó a ser atacado por el gobierno de la época. Por ejemplo, le quitaron la seguridad a su familia y su hijo fue víctima de un atentado.

“Cuando yo decidí contar estas verdades que de una u otra forma vinculaban a funcionarios del gobierno del presidente Uribe o a personas afectas al gobierno o a sus instituciones, dada la magnitud y gravedad de estas declaraciones a mi familia la atacaron, le quitaron la seguridad por parte del gobierno de ese momento de Uribe y fueron ataques encarnizados contra nosotros en la medida que ello se dio. Salió el ex vicepresidente Francisco Santos, a eso nos mandaron a que nos pudriéramos en una cárcel y así silenciarnos para que no pudiéramos reconstruir las verdades. Hubo narcotraficantes que cobraron venganza, militares que cobraron venganza entraron con una pistola a Itagüí para asesinarme, le hicieron un atentado a mi hijo menor en ese momento de 11 años, el gobierno le quitó la seguridad a mi familia”, añadió Mancuso.

El exjefe paramilitar también contó que lo buscaron para que les ayudara a encontrar pruebas contra la Corte Suprema de Justicia porque querían, supuestamente, instalar una empresa criminal contra la justicia colombiana para silenciarla y para poder tapar supuestos vínculos del gobierno y de personas cercanas al mismo con esos grupos armados ilegales.

“Me dijeron más adelante, me dijeron Salvatore consíguenos unas pruebas de la vinculación que hayan tenido algunos miembros de la Corte como Ramírez, nosotros necesitamos estas pruebas para poder atacar a la Corte Suprema de Justicia porque la empresa criminal del gobierno era para silenciar la verdad y para tumbar la Corte. Le dije que yo no participaba en los hechos y que la Corte al final de cuenta era quien me juzgaría en la última instancia me dijeron que no me preocupara por ello porque ellos colocarían una Corte A-doc y que esas pruebas las necesitaban justamente para instalar esa empresa criminal contra la justicia colombiana, para silenciarla, para poder tapar las vinculaciones del gobierno, de sus miembros de sus personas afectas a las posibles investigaciones que surgirían de las declaraciones que estábamos dando, por eso el gobierno nos hizo ese tipo de propuestas a las que yo no accedí y que con seguridad le hicieron a otros comandantes que estaban dentro de este proceso de negociación”, contó Mancuso.

Incluso, más adelante detalló cómo fue el abordaje que le hicieron en la cárcel Itagüí para pedirle que buscara las pruebas contra la Corte Suprema y que, supuestamente, la intención era crear una empresa criminal para acabar con el alto tribunal.

“Existen situaciones cuando algún desmovilizado de las Autodefensas llegó a mí celda de Itagüí a decirme te manda a decir Mario Uribe, Santiago Uribe, José Obdulio Gaviria, Bernardo Moreno que por favor le ayudes a conseguir unas fotos que existen con el magistrado Ramírez y otros magistrados con Giorgio Salem, les dije mire primero yo no tengo ningún tipo de conocimiento de estas serie de situaciones y dos, a mí no me consta que eso haya sucedido, no tengo conocimiento de ellos y yo no me presto para esta serie de situaciones. Fiscal Galindo Gómez: Esas fueron las personas que le insinuaron a usted porque usted más adelante. Salvatore Mancuso Gómez: Luego vino un doctor Llorente que me hizo la misma propuesta que trabajara conmigo le dije que no estaba yo dispuesto a participar en esto y que al final de cuentas a mí quien me juzgaría era la Corte Suprema de Justicia, la razón que mandan de vuelta es que ellos van a tumbar la Corte que van a crear una Corte A-doc que por esas pruebas ellos tumban la Corte. Fiscal Galindo Gómez: O sea las personas que usted refiere señor postulado, Llorente un abogado que trabajaba usted menciono. Salvatore Mancuso Gómez: Si fue un abogado mío. Fiscal Galindo Gómez: ¿Fue un abogado suyo? Salvatore Mancuso Gómez: Primero mandaron un abogado, que fue también de algún desmovilizado de las Autodefensas, Sergio González muy amigo de Mario Uribe entre otras cosas y también fue con la misma razón y también le di la misma respuesta. Fiscal Galindo Gómez: ¿Las personas que lo abordaron a usted directamente fueron ese abogado Llorente y el abogado Sergio González? Salvatore Mancuso Gómez: Así es señor fiscal Galindo Gómez: ¿Ellos iban como mensajeros de alguien? Salvatore Mancuso Gómez: Como mensajeros del gobierno de Uribe, como mensajeros de Mario Uribe, del señor Santiago Uribe, de José Obdulio Gaviria, para que se montara una empresa criminal para que se tumbara la Corte Suprema de Justicia a estas pruebas que consiguieran y coloca una Corte A-doc. Fiscal Galindo Gómez: Cuando usted habla de Corte A-doc que sentido tenía eso, Corte A-doc explíquenos esto o que explicación le dieron a usted cuando le mencionaron Corte A-. Salvatore Mancuso Gómez: Una Corte A-doc que fuese afín al gobierno y que le permitiera al gobierno alzar dentro de todos los procesos que posiblemente se adelantaran de las declaraciones que algunos desmovilizados venimos dando”, narró el exparamilitar.